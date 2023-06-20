TuneKit Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,86 Мб
TuneKit Screen Recorder - эффективный многоцелевой инструмент, благодаря которому можно создавать простые видеоролики на компьютере, например, обучающие уроки по работе с различными приложениям.
TuneKit Screen Recorder поставляется с хорошо продуманным и компактным интерфейсом. Вы можете использовать приложение для записи видео и аудио на вашем компьютере, а также для базовой обрезки, чтобы получить точные фрагменты, которые могут понадобиться вам для различных проектов.
Вы можете выбрать запись на весь экран или только определенную область с фиксированным размером. Перед каждой записью будет идти очень короткий обратный отсчет, чтобы вы могли подготовиться к ней. Затем вы можете найти запись в разделе "История". Важно отметить, что программа также позволяет записывать звук с помощью микрофона.
Развернув интерфейс, вы заметите, что TunesKit Screen Recorder имеет на самом деле больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, у вас есть возможность сохранять видео- или аудиоконтент во многих форматах, включая те, которые характерны для различных устройств или онлайн-платформ. Во-вторых, вы можете назначить ярлыки для самых основных команд программы, таких как запуск и остановка записи или создание скриншота.
Вы также можете запланировать начало записи в определенное время, а также настроить отображение курсора мыши на видео. Можно сделать вывод, что TunesKit Screen Recorder обладает достаточным количеством функций, чтобы сделать его полезным инструментом для тех, кто стремится создавать актуальный контент.
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...
Экранные ножницы 2.6 сборка 1566
Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора...
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить...
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и...
ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с...
Отзывы о программе TuneKit Screen Recorder
Admin
Отзывов о программе TuneKit Screen Recorder 2.4.0 пока нет, можете добавить...