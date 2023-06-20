TuneKit Screen Recorder для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,86 Мб
TuneKit Screen Recorder скриншот № 1
TuneKit Screen Recorder скриншот № 2
TuneKit Screen Recorder скриншот № 3
TuneKit Screen Recorder скриншот № 4

TuneKit Screen Recorder - эффективный многоцелевой инструмент, благодаря которому можно создавать простые видеоролики на компьютере, например, обучающие уроки по работе с различными приложениям.

TuneKit Screen Recorder поставляется с хорошо продуманным и компактным интерфейсом. Вы можете использовать приложение для записи видео и аудио на вашем компьютере, а также для базовой обрезки, чтобы получить точные фрагменты, которые могут понадобиться вам для различных проектов.

Вы можете выбрать запись на весь экран или только определенную область с фиксированным размером. Перед каждой записью будет идти очень короткий обратный отсчет, чтобы вы могли подготовиться к ней. Затем вы можете найти запись в разделе "История". Важно отметить, что программа также позволяет записывать звук с помощью микрофона.

Развернув интерфейс, вы заметите, что TunesKit Screen Recorder имеет на самом деле больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, у вас есть возможность сохранять видео- или аудиоконтент во многих форматах, включая те, которые характерны для различных устройств или онлайн-платформ. Во-вторых, вы можете назначить ярлыки для самых основных команд программы, таких как запуск и остановка записи или создание скриншота.

Вы также можете запланировать начало записи в определенное время, а также настроить отображение курсора мыши на видео. Можно сделать вывод, что TunesKit Screen Recorder обладает достаточным количеством функций, чтобы сделать его полезным инструментом для тех, кто стремится создавать актуальный контент.

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