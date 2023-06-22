Insta360 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.41.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Insta360
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|771,95 Мб
Insta360 - приложение, которое является творческим центром в вашем кармане и предназначено для работы с различными камерами, такими как Insta360 ONE X2/X3, Flow, ONE R/RS или GO 2. С помощью этого приложения вы можете с легкостью редактировать и управлять вашими видеоматериалами на телефоне.
Основные функции и инструменты, доступные в приложении Insta360:
- Рефрейминг: Используя простые инструменты рефрейминга, вы можете добавлять ключевые кадры и изменять перспективу вашего 360-градусного материала.
- Вы можете выбрать объект или движущийся объект на видео, и приложение автоматически будет отслеживать его в центре кадра, даже если есть препятствия на пути.
- Мастер привязки: С помощью этой функции вы можете перекомпоновать видео, просто повернув свой телефон. Все ваши изменения сохраняются мгновенно, и вы можете легко экспортировать и делиться результатом.
- В приложении есть множество шаблонов редактирования на основе искусственного интеллекта в разделе Shot Lab. Они помогут вам создавать эффектные клипы всего за несколько нажатий, включая такие шаблоны, как Nose Mode, Sky Swap и Clone Trail.
- Вы можете ускорять видео, чтобы создавать стабилизированные гиперлапсы всего за несколько нажатий. Вы имеете полный контроль над скоростью клипа и можете регулировать время и перспективу по своему усмотрению.
Кроме того, приложение позволяет вам скачивать и редактировать клипы прямо на вашем телефоне, не занимая лишнего места в памяти. Вы также можете делиться своими видео в социальных сетях напрямую из приложения.
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