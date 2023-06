Insta360 - приложение, которое является творческим центром в вашем кармане и предназначено для работы с различными камерами, такими как Insta360 ONE X2/X3, Flow, ONE R/RS или GO 2. С помощью этого приложения вы можете с легкостью редактировать и управлять вашими видеоматериалами на телефоне.

Основные функции и инструменты, доступные в приложении Insta360:

Рефрейминг: Используя простые инструменты рефрейминга, вы можете добавлять ключевые кадры и изменять перспективу вашего 360-градусного материала.

Вы можете выбрать объект или движущийся объект на видео, и приложение автоматически будет отслеживать его в центре кадра, даже если есть препятствия на пути.

Мастер привязки: С помощью этой функции вы можете перекомпоновать видео, просто повернув свой телефон. Все ваши изменения сохраняются мгновенно, и вы можете легко экспортировать и делиться результатом.

В приложении есть множество шаблонов редактирования на основе искусственного интеллекта в разделе Shot Lab. Они помогут вам создавать эффектные клипы всего за несколько нажатий, включая такие шаблоны, как Nose Mode, Sky Swap и Clone Trail.

Вы можете ускорять видео, чтобы создавать стабилизированные гиперлапсы всего за несколько нажатий. Вы имеете полный контроль над скоростью клипа и можете регулировать время и перспективу по своему усмотрению.

Кроме того, приложение позволяет вам скачивать и редактировать клипы прямо на вашем телефоне, не занимая лишнего места в памяти. Вы также можете делиться своими видео в социальных сетях напрямую из приложения.