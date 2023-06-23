One Key для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:88,91 Мб
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One Key - это простой и безопасный автономный менеджер паролей, который помогает вам хранить все ваши пароли в зашифрованном виде на вашем устройстве. Вот основные функции One Key:

  • Мастер-пароль: Вы можете получить доступ ко всем вашим зашифрованным данным с помощью одного мастер-пароля. Это обеспечивает безопасность и защиту ваших паролей.
  • Сильное шифрование: One Key использует мощный алгоритм шифрования AES-256, который обеспечивает высокую степень защиты для ваших паролей и других конфиденциальных данных.
  • Пользовательские категории и поля: Вы можете создавать собственные категории и поля, чтобы организовать ваши пароли и другую информацию по вашему усмотрению.
  • Автозаполнение паролей: One Key автоматически заполняет ваши пароли на веб-сайтах и приложениях, что делает процесс входа более удобным и быстрым.
  • Экспорт/импорт CSV: Вы можете экспортировать и импортировать ваши пароли в формате CSV, что позволяет легко создавать резервные копии и переносить данные на другие устройства.
  • Резервное копирование/восстановление: One Key предоставляет возможность создания резервной копии ваших данных и их последующего восстановления, чтобы предотвратить потерю паролей.
  • Темная тема: Программа поддерживает темный режим, который обеспечивает более комфортное использование в условиях низкой освещенности и помогает снизить нагрузку на глаза.
  • Генерация виртуальных карт: One Key позволяет создавать виртуальные карты на основе информации, что может быть полезно для онлайн-покупок и других транзакций.
  • Хранение различных данных: Вы можете сохранять данные кредитных карт, логины для веб-сайтов, информацию о банкинге и другие конфиденциальные данные в зашифрованной форме.
  • Блокирование скриншотов: One Key предоставляет функцию блокировки скриншотов, чтобы предотвратить несанкционированное получение доступа к вашим данным.
  • Простой поиск и сортировка: Вы можете легко найти нужный пароль с помощью функции поиска и о
  • рганизовать свои записи с помощью функции сортировки.
  • Индикатор надежности пароля: One Key предоставляет индикатор надежности паролей, чтобы вы могли создавать и использовать более безопасные пароли.
  • Генератор паролей: Программа также включает генератор паролей, который помогает вам создавать сложные и уникальные пароли для различных сервисов.

Это лишь некоторые особенности One Key. Программа предлагает многое другое и стремится обеспечить безопасное и удобное хранение ваших паролей и конфиденциальных данных.

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