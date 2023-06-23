One Key - это простой и безопасный автономный менеджер паролей, который помогает вам хранить все ваши пароли в зашифрованном виде на вашем устройстве. Вот основные функции One Key:

Мастер-пароль: Вы можете получить доступ ко всем вашим зашифрованным данным с помощью одного мастер-пароля. Это обеспечивает безопасность и защиту ваших паролей.

Сильное шифрование: One Key использует мощный алгоритм шифрования AES-256, который обеспечивает высокую степень защиты для ваших паролей и других конфиденциальных данных.

Пользовательские категории и поля: Вы можете создавать собственные категории и поля, чтобы организовать ваши пароли и другую информацию по вашему усмотрению.

Автозаполнение паролей: One Key автоматически заполняет ваши пароли на веб-сайтах и приложениях, что делает процесс входа более удобным и быстрым.

Экспорт/импорт CSV: Вы можете экспортировать и импортировать ваши пароли в формате CSV, что позволяет легко создавать резервные копии и переносить данные на другие устройства.

Резервное копирование/восстановление: One Key предоставляет возможность создания резервной копии ваших данных и их последующего восстановления, чтобы предотвратить потерю паролей.

Темная тема: Программа поддерживает темный режим, который обеспечивает более комфортное использование в условиях низкой освещенности и помогает снизить нагрузку на глаза.

Генерация виртуальных карт: One Key позволяет создавать виртуальные карты на основе информации, что может быть полезно для онлайн-покупок и других транзакций.

Хранение различных данных: Вы можете сохранять данные кредитных карт, логины для веб-сайтов, информацию о банкинге и другие конфиденциальные данные в зашифрованной форме.

Блокирование скриншотов: One Key предоставляет функцию блокировки скриншотов, чтобы предотвратить несанкционированное получение доступа к вашим данным.

Простой поиск и сортировка: Вы можете легко найти нужный пароль с помощью функции поиска и о

рганизовать свои записи с помощью функции сортировки.

Индикатор надежности пароля: One Key предоставляет индикатор надежности паролей, чтобы вы могли создавать и использовать более безопасные пароли.

Генератор паролей: Программа также включает генератор паролей, который помогает вам создавать сложные и уникальные пароли для различных сервисов.

Это лишь некоторые особенности One Key. Программа предлагает многое другое и стремится обеспечить безопасное и удобное хранение ваших паролей и конфиденциальных данных.