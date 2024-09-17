Secrets Password Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZERO DEV
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.16 Мб
|СКАЧАТЬ
Secrets Password Manager — это удобное и надежное приложение для хранения паролей, платежной информации и других важных данных. Оно позволяет не только сохранять и управлять вашими паролями, но и защищать все данные с помощью мощных инструментов шифрования. Все сохраненные записи шифруются с применением передовых технологий, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Мастер-пароль, который защищает доступ к вашим данным, известен только вам, а сам процесс шифрования и дешифрования осуществляется локально на вашем устройстве.
Главное преимущество приложения заключается в том, что все ключи шифрования остаются на устройстве пользователя. Это значит, что никто, кроме вас, не имеет доступа к вашим паролям или другой конфиденциальной информации. В качестве шифра используется алгоритм AES-GCM-256, который считается одним из самых надежных методов защиты данных на сегодняшний день. Таким образом, ваши данные остаются безопасными даже при работе в автономном режиме.
Приложение предназначено не только для хранения паролей, но и для упрощения работы с ними: вы можете легко управлять своими учетными записями, создавать новые надежные пароли, а также автоматически вводить их на различных веб-сайтах или в приложениях. Также программа помогает организовать и систематизировать все записи, что делает доступ к нужной информации быстрым и удобным. Приложение поддерживает синхронизацию данных между устройствами и может быть разблокировано с помощью биометрической аутентификации, такой как отпечаток пальца.
Список основных возможностей приложения Secrets Password Manager:
- Шифрование данных с использованием алгоритма AES-GCM-256 для максимальной защиты информации.
- Хранение паролей, платежной информации и других конфиденциальных данных.
- Создание уникальных и сложных паролей для различных учетных записей.
- Автоматическое заполнение имен пользователей и паролей на веб-сайтах и в приложениях.
- Поддержка синхронизации данных между мобильными устройствами.
- Быстрый доступ с использованием отпечатка пальца для разблокировки.
- Хранение финансовой информации и любых других важных данных.
- Возможность структурирования записей с помощью избранных.
- Поиск и фильтрация данных для быстрого доступа к нужной информации.
Простой и удобный менеджер паролей для Android-устройств, позволяющий работать с файлами...
Ваш надежный спутник в мире безопасности данных. Управляйте своими паролями легко и...
Бесплатный и надежный менеджер паролей и других конфиденциальных данных для Android....
Бесплатный менеджер паролей, который создает и хранит в надежном месте пароли для всех...
Удобный в использовании менеджер паролей для Android-устройств, который предлагает все...
aWallet Password Manager 8.5.1
Удобное Android-приложение, которое предназначено для безопасного хранения...
Отзывы о программе Secrets Password Manager
Admin
Отзывов о программе Secrets Password Manager 1.3.5 пока нет, можете добавить...