Secrets Password Manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5.16 Мб
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Secrets Password Manager — это удобное и надежное приложение для хранения паролей, платежной информации и других важных данных. Оно позволяет не только сохранять и управлять вашими паролями, но и защищать все данные с помощью мощных инструментов шифрования. Все сохраненные записи шифруются с применением передовых технологий, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Мастер-пароль, который защищает доступ к вашим данным, известен только вам, а сам процесс шифрования и дешифрования осуществляется локально на вашем устройстве.

Главное преимущество приложения заключается в том, что все ключи шифрования остаются на устройстве пользователя. Это значит, что никто, кроме вас, не имеет доступа к вашим паролям или другой конфиденциальной информации. В качестве шифра используется алгоритм AES-GCM-256, который считается одним из самых надежных методов защиты данных на сегодняшний день. Таким образом, ваши данные остаются безопасными даже при работе в автономном режиме.

Приложение предназначено не только для хранения паролей, но и для упрощения работы с ними: вы можете легко управлять своими учетными записями, создавать новые надежные пароли, а также автоматически вводить их на различных веб-сайтах или в приложениях. Также программа помогает организовать и систематизировать все записи, что делает доступ к нужной информации быстрым и удобным. Приложение поддерживает синхронизацию данных между устройствами и может быть разблокировано с помощью биометрической аутентификации, такой как отпечаток пальца.

Список основных возможностей приложения Secrets Password Manager:

  • Шифрование данных с использованием алгоритма AES-GCM-256 для максимальной защиты информации.
  • Хранение паролей, платежной информации и других конфиденциальных данных.
  • Создание уникальных и сложных паролей для различных учетных записей.
  • Автоматическое заполнение имен пользователей и паролей на веб-сайтах и в приложениях.
  • Поддержка синхронизации данных между мобильными устройствами.
  • Быстрый доступ с использованием отпечатка пальца для разблокировки.
  • Хранение финансовой информации и любых других важных данных.
  • Возможность структурирования записей с помощью избранных.
  • Поиск и фильтрация данных для быстрого доступа к нужной информации.
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