Secrets Password Manager — это удобное и надежное приложение для хранения паролей, платежной информации и других важных данных. Оно позволяет не только сохранять и управлять вашими паролями, но и защищать все данные с помощью мощных инструментов шифрования. Все сохраненные записи шифруются с применением передовых технологий, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Мастер-пароль, который защищает доступ к вашим данным, известен только вам, а сам процесс шифрования и дешифрования осуществляется локально на вашем устройстве.

Главное преимущество приложения заключается в том, что все ключи шифрования остаются на устройстве пользователя. Это значит, что никто, кроме вас, не имеет доступа к вашим паролям или другой конфиденциальной информации. В качестве шифра используется алгоритм AES-GCM-256, который считается одним из самых надежных методов защиты данных на сегодняшний день. Таким образом, ваши данные остаются безопасными даже при работе в автономном режиме.

Приложение предназначено не только для хранения паролей, но и для упрощения работы с ними: вы можете легко управлять своими учетными записями, создавать новые надежные пароли, а также автоматически вводить их на различных веб-сайтах или в приложениях. Также программа помогает организовать и систематизировать все записи, что делает доступ к нужной информации быстрым и удобным. Приложение поддерживает синхронизацию данных между устройствами и может быть разблокировано с помощью биометрической аутентификации, такой как отпечаток пальца.

Список основных возможностей приложения Secrets Password Manager: