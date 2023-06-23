GPS Tools для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VirtualMaze
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,32 Мб
GPS Tools - это приложение, объединяющее различные инструменты, основанные на GPS, в одном месте.
Вот основные особенности приложения GPS Tools:
- Тегирование местоположения: Вы можете отмечать и сохранять свои местоположения с помощью GPS-данных.
- Спидометр: Приложение отображает текущую скорость вашего движения на основе данных GPS.
- Высотомер: Вы можете узнать текущую высоту над уровнем моря с помощью GPS-информации.
- Направления компаса: Приложение предоставляет компас, который показывает вам текущее направление на основе данных GPS.
- Сигнализация GPS: Вы можете установить сигнализацию, которая предупредит вас, если вы покидаете заданную зону или двигаетесь за пределы определенного радиуса.
- Расстояние и метр уровня: Вы можете измерять расстояние между двумя точками и определять высоту с помощью GPS-информации.
- Поиск области: Приложение позволяет вам искать конкретные области или места на основе адресов или координат.
- Время в GPS: Вы можете получить точное время на основе GPS.
- Импортер/просмотрщик GPX: Приложение поддерживает импорт и просмотр файлов формата GPX, позволяющих просматривать и анализировать треки, маршруты и путевые точки.
- Карты походов: Приложение предлагает карты для пеших походов и других мероприятий на свежем воздухе.
- Оптимизированная батарея: Приложение работает с оптимизированным использованием батареи, что позволяет сохранять заряд вашего устройства.
- Прост в использовании и хорошо организован: Приложение имеет простой и понятный интерфейс, который удобен в использовании.
GPS Tools предоставляет разнообразные инструменты на основе GPS для различных потребностей, будь то навигация, измерение, поиск местоположений и другие функции, которые могут быть полезными при активностях на открытом воздухе или путешествиях.
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