Local Weather Forecast & Widget для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,34 Мб
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Local Weather Forecast & Widget - это полезное приложение, которое предоставляет точную информацию о погоде в режиме реального времени, прогнозы на ближайшие часы и дни, предупреждения о погоде, радарные графики и другую полезную информацию.

Основные характеристики приложения Local Weather Forecast & Widget:

  • Информация о погоде в режиме реального времени: Вы можете получать текущую температуру, температуру Real Feel, данные о ветре (направление и скорость), а также максимальную и минимальную температуру.
  • Предупреждения о погоде в реальном времени, которые включают пораженную область, время начала и окончания, сводку предупреждения, текст предупреждения и источник данных. Разные цвета предупреждений указывают на разные уровни опасности.
  • Предоставляет красивые графики с температурной кривой на ближайшие 24/72 часа и на ближайшие 10/25 дней. Вы можете узнать температуру, реальную температуру, влажность, УФ-индекс, видимость, точку росы, количество осадков/снегопадов/вероятность обледенения, направление и скорость ветра, а также уровень облачности.
  • Предоставляет информацию о реальной температуре, времени восхода и заката, влажности, ультрафиолетовом индексе, видимости, точке росы и облачном покрове.
  • Позволяет узнать уровень качества воздуха и получить рекомендации о мерах безопасности. Приложение предоставляет индексы, включая PM10, PM2,5, оксид углерода, диоксид углерода, диоксид серы, озон и общий уровень качества воздуха.
  • Карта облаков с метеорологическим радаром.
  • Приложение автоматически определяет ваше текущее местоположение, но также позволяет вам добавлять и удалять города вручную.
  • Приложение предлагает различные стили и настройки, включая иконки и фоны для разных погодных условий, стили панели уведомлений и виджетов. Вы также можете настроить фон погоды, выбрав изображение на вашем мобильном устройстве.
  • Позволяет вам настроить единицы измерения для температуры, осадков, видимости, скорости ветра, давления, а также формат времени и даты.
  • Поддержка нескольких языков.

Приложение Local Weather Forecast & Widget - это полнофункциональный помощник, предоставляющий вам всю необходимую информацию о погоде и прогнозах, чтобы помочь вам планировать свою жизнь и быть готовым к изменениям погодных условий.

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