Local Weather Forecast & Widget - это полезное приложение, которое предоставляет точную информацию о погоде в режиме реального времени, прогнозы на ближайшие часы и дни, предупреждения о погоде, радарные графики и другую полезную информацию.

Основные характеристики приложения Local Weather Forecast & Widget:

Информация о погоде в режиме реального времени: Вы можете получать текущую температуру, температуру Real Feel, данные о ветре (направление и скорость), а также максимальную и минимальную температуру.

Предупреждения о погоде в реальном времени, которые включают пораженную область, время начала и окончания, сводку предупреждения, текст предупреждения и источник данных. Разные цвета предупреждений указывают на разные уровни опасности.

Предоставляет красивые графики с температурной кривой на ближайшие 24/72 часа и на ближайшие 10/25 дней. Вы можете узнать температуру, реальную температуру, влажность, УФ-индекс, видимость, точку росы, количество осадков/снегопадов/вероятность обледенения, направление и скорость ветра, а также уровень облачности.

Предоставляет информацию о реальной температуре, времени восхода и заката, влажности, ультрафиолетовом индексе, видимости, точке росы и облачном покрове.

Позволяет узнать уровень качества воздуха и получить рекомендации о мерах безопасности. Приложение предоставляет индексы, включая PM10, PM2,5, оксид углерода, диоксид углерода, диоксид серы, озон и общий уровень качества воздуха.

Карта облаков с метеорологическим радаром.

Приложение автоматически определяет ваше текущее местоположение, но также позволяет вам добавлять и удалять города вручную.

Приложение предлагает различные стили и настройки, включая иконки и фоны для разных погодных условий, стили панели уведомлений и виджетов. Вы также можете настроить фон погоды, выбрав изображение на вашем мобильном устройстве.

Позволяет вам настроить единицы измерения для температуры, осадков, видимости, скорости ветра, давления, а также формат времени и даты.

Поддержка нескольких языков.

Приложение Local Weather Forecast & Widget - это полнофункциональный помощник, предоставляющий вам всю необходимую информацию о погоде и прогнозах, чтобы помочь вам планировать свою жизнь и быть готовым к изменениям погодных условий.