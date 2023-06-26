Local Weather Forecast & Widget для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Life Assistant Studio
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,34 Мб
Local Weather Forecast & Widget - это полезное приложение, которое предоставляет точную информацию о погоде в режиме реального времени, прогнозы на ближайшие часы и дни, предупреждения о погоде, радарные графики и другую полезную информацию.
Основные характеристики приложения Local Weather Forecast & Widget:
- Информация о погоде в режиме реального времени: Вы можете получать текущую температуру, температуру Real Feel, данные о ветре (направление и скорость), а также максимальную и минимальную температуру.
- Предупреждения о погоде в реальном времени, которые включают пораженную область, время начала и окончания, сводку предупреждения, текст предупреждения и источник данных. Разные цвета предупреждений указывают на разные уровни опасности.
- Предоставляет красивые графики с температурной кривой на ближайшие 24/72 часа и на ближайшие 10/25 дней. Вы можете узнать температуру, реальную температуру, влажность, УФ-индекс, видимость, точку росы, количество осадков/снегопадов/вероятность обледенения, направление и скорость ветра, а также уровень облачности.
- Предоставляет информацию о реальной температуре, времени восхода и заката, влажности, ультрафиолетовом индексе, видимости, точке росы и облачном покрове.
- Позволяет узнать уровень качества воздуха и получить рекомендации о мерах безопасности. Приложение предоставляет индексы, включая PM10, PM2,5, оксид углерода, диоксид углерода, диоксид серы, озон и общий уровень качества воздуха.
- Карта облаков с метеорологическим радаром.
- Приложение автоматически определяет ваше текущее местоположение, но также позволяет вам добавлять и удалять города вручную.
- Приложение предлагает различные стили и настройки, включая иконки и фоны для разных погодных условий, стили панели уведомлений и виджетов. Вы также можете настроить фон погоды, выбрав изображение на вашем мобильном устройстве.
- Позволяет вам настроить единицы измерения для температуры, осадков, видимости, скорости ветра, давления, а также формат времени и даты.
- Поддержка нескольких языков.
Приложение Local Weather Forecast & Widget - это полнофункциональный помощник, предоставляющий вам всю необходимую информацию о погоде и прогнозах, чтобы помочь вам планировать свою жизнь и быть готовым к изменениям погодных условий.
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