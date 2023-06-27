Driving Route Finder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VirtualMaze
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,51 Мб
Driving Route Finder - это простое в использовании приложение, которое помогает найти вам оптимальный маршрут между двумя указанными адресами. Пользоваться приложением очень просто:
- Запустите приложение на вашем устройстве.
- Нажмите на экране, чтобы выбрать начальное и конечное местоположения для поиска маршрута.
- После выбора мест, приложение покажет маршрут на карте. Вы также можете просмотреть инструкции маршрута в текстовом формате.
- Если вы хотите изменить режим путешествия, выберите соответствующий режим в меню приложения.
- Если вы хотите сосредоточить карту на вашем текущем местоположении, нажмите на кнопку с изображением круга в правом верхнем углу экрана.
- Если вам нужно изменить начальное или конечное местоположение, вы можете сделать это, перетащив маркеры на карте. Маршрут будет автоматически обновлен.
- Вы можете добавить дополнительные путевые точки, прикоснувшись к маршруту и перетащив маркеры в желаемые места. Это позволяет вам определить маршрут через указанные путевые точки.
- Приложение предоставляет информацию о скорости движения и расстоянии для каждого путевого отрезка на маршруте.
Особенности приложения Driving Route Finder:
- Юзабилити: Приложение очень простое и легкое в использовании. Вам нужно всего лишь нажать на начальное и конечное места, и маршрут между ними будет показан на карте.
- Маршрут вождения: Приложение показывает оптимальный маршрут вождения между выбранными вами точками.
- Режимы путешествия: Вы можете выбрать режим вождения, прогулки или велосипеда для отображения соответствующего маршрута. Это полезно, когда вы хотите найти оптимальный маршрут для выбранного вида транспорта.
- Скорость и расстояние: Приложение также предоставляет информацию о скорости движения и расстоянии между начальным и конечным пунктами. Это помогает вам оценить время и пройденное расстояние.
В целом, Driving Route Finder - это удобное приложение для поиска оптимальных маршрутов между указанными точками. Оно предлагает простоту использования, подробные инструкции прокладываемого маршрута и информацию о скорости и расстоянии.
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