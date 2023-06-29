TKPlayer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):7 / 7 | Статистика
Размер:18,8 Мб
TKPlayer скриншот № 1
TKPlayer скриншот № 2
TKPlayer скриншот № 3
TKPlayer скриншот № 4

TKPlayer представляет собой удобный и простой в использовании мультимедийный проигрыватель, который может удовлетворить ваши потребности в воспроизведении музыки и видео. Вот некоторые особенности этого приложения:

  • Простой и удобный интерфейс: После установки вы получаете графический интерфейс, готовый к использованию. Интерфейс предоставляет элементы управления, панели инструментов и вкладку списка воспроизведения. Вам не нужно искать нужные функции - все доступно прямо на экране.
  • Воспроизведение популярных форматов: TKPlayer поддерживает широкий спектр аудио- и видеоформатов, включая MP4, M4V, WMV, MKV, MOV, AVI, FLV, M4R, MP3, AAC, OGG и другие. Вы сможете воспроизводить видео любого разрешения, включая 3D и 4K UHD.
  • Встроенные кодеки: Вам не нужно искать и загружать дополнительные кодеки, так как TKPlayer имеет встроенную поддержку большинства популярных кодеков. Это обеспечивает стабильное и качественное воспроизведение видео и аудио.
  • Создание снимков экрана: Вы можете легко делать снимки любого кадра видео, используя встроенную функцию съемки. Просто нажмите значок камеры на панели инструментов, и снимок будет сохранен в формате JPG или PNG.

В целом, TKPlayer для Windows предлагает простое и удобное воспроизведение мультимедийных файлов без необходимости загрузки дополнительных кодеков. Оно подходит как для обычных пользователей, так и для тех, кто ищет альтернативные мультимедийные плееры.

ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать iTunesiTunes 12.12.7.1

Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...

скачать KMPlayerKMPlayer 4.2.2.77 / 2023.5.30.17

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...

скачать VLC Media Player (VideoLAN)VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.18

VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...

скачать Media Player Classic Home CinemaMedia Player Classic Home Cinema 1.7.13

Media Player Classic HomeCinema - отличный проигрыватель, используя который, у пользователя отпадает...

скачать WinampWinamp 5.9.2 build 10042

Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...

скачать PotPlayerPotPlayer 1.7.21901(230405)

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer,...

Отзывы о программе TKPlayer

Admin

Отзывов о программе TKPlayer 2.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв