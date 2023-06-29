TKPlayer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 7 | Статистика
|Размер:
|18,8 Мб
TKPlayer представляет собой удобный и простой в использовании мультимедийный проигрыватель, который может удовлетворить ваши потребности в воспроизведении музыки и видео. Вот некоторые особенности этого приложения:
- Простой и удобный интерфейс: После установки вы получаете графический интерфейс, готовый к использованию. Интерфейс предоставляет элементы управления, панели инструментов и вкладку списка воспроизведения. Вам не нужно искать нужные функции - все доступно прямо на экране.
- Воспроизведение популярных форматов: TKPlayer поддерживает широкий спектр аудио- и видеоформатов, включая MP4, M4V, WMV, MKV, MOV, AVI, FLV, M4R, MP3, AAC, OGG и другие. Вы сможете воспроизводить видео любого разрешения, включая 3D и 4K UHD.
- Встроенные кодеки: Вам не нужно искать и загружать дополнительные кодеки, так как TKPlayer имеет встроенную поддержку большинства популярных кодеков. Это обеспечивает стабильное и качественное воспроизведение видео и аудио.
- Создание снимков экрана: Вы можете легко делать снимки любого кадра видео, используя встроенную функцию съемки. Просто нажмите значок камеры на панели инструментов, и снимок будет сохранен в формате JPG или PNG.
В целом, TKPlayer для Windows предлагает простое и удобное воспроизведение мультимедийных файлов без необходимости загрузки дополнительных кодеков. Оно подходит как для обычных пользователей, так и для тех, кто ищет альтернативные мультимедийные плееры.
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