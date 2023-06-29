VOS: Wellbeing Plan & Journal для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:103,98 Мб
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VOS: Wellbeing Plan & Journal - полезное приложение для поддержки ментального здоровья. Оно предлагает широкий спектр инструментов для снижения стресса и тревоги, улучшения сна и достижения внутреннего покоя. Приложение выступает в роли вашего "подручного психолога" и предлагает научно обоснованные инструменты КПТ (когнитивно-поведенческая терапия), которые становятся все более персонализированными в соответствии с вашими потребностями.

При первом входе в систему VOS задает вам вопросы о том, какие аспекты вашей жизни вы хотели бы улучшить. Он использует эти данные для создания личного плана обеспечения благополучия, который включает индивидуальные задания и рекомендации для самопомощи, дыхательных упражнений, медитаций, ведения дневника с помощью искусственного интеллекта, отслеживания настроения, тестов, статей, задач и других материалов, направленных на улучшение вашего самочувствия.

Помимо этого, в центре благополучия вы можете изучить дополнительные инструменты VOS, включая аптечку первой помощи и онлайн-терапевтический чат с консультантами по психологии. Ваш личный путь к душевному равновесию может быть настроен с помощью персонализированной информации, включая таблицу настроения и отслеживание физической активности через интеграцию с Google Fit.

Приложение VOS имеет более 3 миллионов пользователей по всему миру и рекомендуется специалистами в области ментального здоровья. Оно доступно на восьми языках и предлагает интеграцию с Google Fit для лучшего анализа ваших настроения и активности.

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