VOS: Wellbeing Plan & Journal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VOS.health
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|103,98 Мб
VOS: Wellbeing Plan & Journal - полезное приложение для поддержки ментального здоровья. Оно предлагает широкий спектр инструментов для снижения стресса и тревоги, улучшения сна и достижения внутреннего покоя. Приложение выступает в роли вашего "подручного психолога" и предлагает научно обоснованные инструменты КПТ (когнитивно-поведенческая терапия), которые становятся все более персонализированными в соответствии с вашими потребностями.
При первом входе в систему VOS задает вам вопросы о том, какие аспекты вашей жизни вы хотели бы улучшить. Он использует эти данные для создания личного плана обеспечения благополучия, который включает индивидуальные задания и рекомендации для самопомощи, дыхательных упражнений, медитаций, ведения дневника с помощью искусственного интеллекта, отслеживания настроения, тестов, статей, задач и других материалов, направленных на улучшение вашего самочувствия.
Помимо этого, в центре благополучия вы можете изучить дополнительные инструменты VOS, включая аптечку первой помощи и онлайн-терапевтический чат с консультантами по психологии. Ваш личный путь к душевному равновесию может быть настроен с помощью персонализированной информации, включая таблицу настроения и отслеживание физической активности через интеграцию с Google Fit.
Приложение VOS имеет более 3 миллионов пользователей по всему миру и рекомендуется специалистами в области ментального здоровья. Оно доступно на восьми языках и предлагает интеграцию с Google Fit для лучшего анализа ваших настроения и активности.
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