VOS: Wellbeing Plan & Journal - полезное приложение для поддержки ментального здоровья. Оно предлагает широкий спектр инструментов для снижения стресса и тревоги, улучшения сна и достижения внутреннего покоя. Приложение выступает в роли вашего "подручного психолога" и предлагает научно обоснованные инструменты КПТ (когнитивно-поведенческая терапия), которые становятся все более персонализированными в соответствии с вашими потребностями.

При первом входе в систему VOS задает вам вопросы о том, какие аспекты вашей жизни вы хотели бы улучшить. Он использует эти данные для создания личного плана обеспечения благополучия, который включает индивидуальные задания и рекомендации для самопомощи, дыхательных упражнений, медитаций, ведения дневника с помощью искусственного интеллекта, отслеживания настроения, тестов, статей, задач и других материалов, направленных на улучшение вашего самочувствия.

Помимо этого, в центре благополучия вы можете изучить дополнительные инструменты VOS, включая аптечку первой помощи и онлайн-терапевтический чат с консультантами по психологии. Ваш личный путь к душевному равновесию может быть настроен с помощью персонализированной информации, включая таблицу настроения и отслеживание физической активности через интеграцию с Google Fit.

Приложение VOS имеет более 3 миллионов пользователей по всему миру и рекомендуется специалистами в области ментального здоровья. Оно доступно на восьми языках и предлагает интеграцию с Google Fit для лучшего анализа ваших настроения и активности.