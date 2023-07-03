iFunia YouTube Downloader для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная | Цена: $49.99
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:72,03 Мб
iFunia YouTube Downloader скриншот № 1
iFunia YouTube Downloader скриншот № 2

iFunia YouTube Downloader - это удобное приложение, которое позволяет вам скачивать видео и музыку онлайн в высоком качестве. С его помощью вы сможете загружать видео, плейлисты и каналы YouTube без ограничений. Также приложение поддерживает загрузку видео с YouTube и более чем с 1000 других сайтов.

С iFunia YouTube Downloader вы сможете сохранять видео в любом разрешении, включая 1080P, 4K и 8K. Благодаря сверхбыстрой скорости загрузки, вы сможете пакетно скачивать видео в форматах MP4 или MP3. Без проблем вы сможете скачивать видео для воспроизведения на устройствах, таких как iPhone, iPad, телефоны Android и многих других.

iFunia YouTube Downloader также предлагает возможность легкой загрузки любого видео с YouTube. Вы сможете смотреть свои любимые видео в автономном режиме без надоедливой рекламы. Приложение поддерживает неограниченную и пакетную загрузку видео, что позволяет вам скачивать несколько видеороликов YouTube одновременно.

Основные возможности приложения iFunia YouTube Downloader:

  • Скачивание видео и аудио с YouTube.
  • Загрузка плейлистов YouTube.
  • Сохранение видео с целого канала YouTube.
  • Скачивание YouTube Shorts - трендовых, интересных и новейших шортов YouTube.
  • Загрузка видео с прямых трансляций YouTube.
  • Скачивание встроенных видео YouTube с различных платформ, включая Quora, Reddit, Facebook, Twitter, LinkedIn и блоги.

Однако iFunia YouTube Downloader - это не только загрузчик YouTube. Он также поддерживает загрузку видео и музыки с более чем 1000 стриминговых сайтов. Вы сможете сохранять контент социальных сетей, таких как Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, TikTok, Dailymotion, Vimeo, SoundCloud и многих других.

В итоге, iFunia YouTube Downloader предоставляет вам широкие возможности для скачивания и сохранения видео и музыки из различных источников онлайн. Это удобное и многофункциональное приложение, которое позволит вам наслаждаться любимыми видеороликами и музыкой в любое время и в любом месте.

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