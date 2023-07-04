VLLO для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|vimosoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|106,6 Мб
VLLO - интуитивное и мощное приложение для редактирования видео прямо на вашем мобильном устройстве. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным пользователем, VLLO предоставляет вам все необходимые инструменты для создания профессионально выглядящих видео. Будьте уверены, что ваши видео будут выглядеть потрясающе, ведь VLLO предлагает широкий набор функций и эффектов.
Основные возможности приложения VLLO:
- Простой интерфейс: VLLO обладает интуитивно понятным и точным функционалом, который позволяет легко разделять, добавлять текст, музыку и переходы в ваши видео.
- Расширенные функции: Для профессиональных редакторов доступны платные функции, такие как хромакей, эффект "картинка в картинке", мозаика и анимация по ключевым кадрам.
- Настройки видео: Изменяйте размер видео одним касанием, настраивайте цвет фона и добавляйте анимационные эффекты. Добавляйте эффекты мозаики или размытия для создания уникального стиля.
- Быстрое редактирование: Обрезайте, разделяйте, ускоряйте, поворачивайте и переставляйте видео. Добавляйте дополнительные изображения или клипы, чтобы создавать захватывающие видеоролики.
- Качественные фильтры и цветокоррекция: Применяйте различные фильтры и настраивайте яркость, контраст, оттенок и насыщенность, чтобы создавать видео с запоминающейся визуальной атмосферой.
- Плавные переходы: Применяйте разнообразные стандартные и модные переходы, чтобы ваши видео были профессионально оформлены.
- Добавление стикеров и текста: Персонализируйте свои видео с помощью более 2200 стикеров и различных стилей текста. Создавайте свои собственные стили с помощью анимации, изменения цвета символов и редактирования контура.
- Бесплатная музыка и звуковые эффекты: Воспользуйтесь более 200 видами бесплатной фоновой музыки и более 450 звуковых эффектов, чтобы придать вашим видео профессиональное звучание.
- Удобное сохранение и восстановление: Все ваши проекты автоматически сохраняются, а функция отмены/повтора позволяет вам легко восстанавливать и повторно использовать предыдущие действия.
- Без водяных знаков: Никаких надоедливых водяных знаков, даже в бесплатной версии.
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Admin
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