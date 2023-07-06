AudioLab Audio Editor Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.997 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HitroLab
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|12,77 Мб
AudioLab: Audio Editor Recorder – продвинутое полнофункциональное приложение для обработки аудио, записи звука, создания рингтонов и звукового редактирования. Оно предлагает все необходимые функции, чтобы удовлетворить ваши потребности в редактировании звука.
Основные возможности приложения AudioLab: Audio Editor Recorder:
- Обрезка и редактирование звука: AudioLab позволяет легко обрезать, копировать, вставлять, добавлять тишину, затухание и многое другое при редактировании звука. Это приложение предлагает гибкие инструменты для точной обработки аудиофайлов.
- Аудиомикшер: Вы можете микшировать различные аудиофайлы и изменять скорость и высоту тона с использованием максимальных параметров и фильтров DJ-эффектов. AudioLab обеспечивает вам полный контроль над звуком и создание собственных музыкальных композиций.
- Создание рингтонов: Вы можете легко создавать уникальные рингтоны для каждого контакта. AudioLab предлагает функции слияния аудио, регулировки громкости, добавления эффектов и многое другое, чтобы создавать персонализированные рингтоны, которые отражают вашу индивидуальность.
- Запись звука: AudioLab может использоваться в качестве мощного звукозаписывающего устройства. Вы можете записывать аудио с микрофона вашего устройства, применять шумоподавление и другие эффекты для получения чистого и качественного звука.
- Другие функции: AudioLab также предлагает ряд дополнительных функций, таких как аудио конвертер, редактор тегов, голосовой редактор, функция преобразования текста в речь и речи в текст. Это полнофункциональное приложение, которое позволяет вам делать больше с вашими аудиофайлами.
В целом, AudioLab: Audio Editor Recorder – это мощное и универсальное приложение для редактирования и обработки звука, создания рингтонов и музыкального микширования. С его помощью вы можете легко обрезать, редактировать и объединять аудиофайлы, создавать уникальные рингтоны и миксы, а также записывать звук с микрофона вашего устройства. Благодаря многочисленным функциям и инструментам, AudioLab предлагает широкие возможности для творчества и профессионального звукового редактирования.
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