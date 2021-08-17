AIMP: Аудионожницы - небольшая утилита, расширяющая возможности мобильной версии плеера AIMP, и которая предназначена для создания, редактирования и управления рингтонами.

С помощью программы можно поставить аудиофайл на рингтон по умолчанию для звонков, будильника или уведомлений, преобразовать неподдерживаемые ОС форматы в MP3, обрезать аудиофайл или существующий рингтон, извлечь часть аудиофайла в отдельный файл в формате MP3 и многое другое.

Программа выполнена в виде отдельного приложения, но имеет интеграцию с AIMP. Благодаря этой утилите AIMP позволяет ставить на рингтон файлы любых форматов, в т.ч. с поддержкой CUE. Если формат файла не поддерживается ОС — утилита автоматически преобразует его в MP3.

Основные возможности программы AIMP: Аудионожницы: