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AIMP: Аудионожницы для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 Beta, build 10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,8 Мб
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AIMP: Аудионожницы скриншот № 1
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AIMP: Аудионожницы скриншот № 4

AIMP: Аудионожницы - небольшая утилита, расширяющая возможности мобильной версии плеера AIMP, и которая предназначена для создания, редактирования и управления рингтонами.

С помощью программы можно поставить аудиофайл на рингтон по умолчанию для звонков, будильника или уведомлений, преобразовать неподдерживаемые ОС форматы в MP3, обрезать аудиофайл или существующий рингтон, извлечь часть аудиофайла в отдельный файл в формате MP3 и многое другое.

Программа выполнена в виде отдельного приложения, но имеет интеграцию с AIMP. Благодаря этой утилите AIMP позволяет ставить на рингтон файлы любых форматов, в т.ч. с поддержкой CUE. Если формат файла не поддерживается ОС — утилита автоматически преобразует его в MP3.

Основные возможности программы AIMP: Аудионожницы:

  • Обрезка аудиофайла / рингтона и создание рингтона.
  • Предпрослушивание записи / рингтона во внешнем приложении.
  • Отправка записи / рингтона через внешнее приложение или Bluetooth.
  • Возможность установить запись как рингтон по умолчанию для звонков, будильников или уведомлений (в том числе и для конкретного контакта).
  • Удаление записи (пользовательского рингтона) с устройства.
  • Выбор персонального рингтона.
  • Сброс рингтона в значение по умолчанию.
  • Интеграция с плеером AIMP.
  • Поддержка ночного режима.
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