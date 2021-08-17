AIMP: Аудионожницы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 Beta, build 10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Artem Izmaylov
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,8 Мб
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AIMP: Аудионожницы - небольшая утилита, расширяющая возможности мобильной версии плеера AIMP, и которая предназначена для создания, редактирования и управления рингтонами.
С помощью программы можно поставить аудиофайл на рингтон по умолчанию для звонков, будильника или уведомлений, преобразовать неподдерживаемые ОС форматы в MP3, обрезать аудиофайл или существующий рингтон, извлечь часть аудиофайла в отдельный файл в формате MP3 и многое другое.
Программа выполнена в виде отдельного приложения, но имеет интеграцию с AIMP. Благодаря этой утилите AIMP позволяет ставить на рингтон файлы любых форматов, в т.ч. с поддержкой CUE. Если формат файла не поддерживается ОС — утилита автоматически преобразует его в MP3.
Основные возможности программы AIMP: Аудионожницы:
- Обрезка аудиофайла / рингтона и создание рингтона.
- Предпрослушивание записи / рингтона во внешнем приложении.
- Отправка записи / рингтона через внешнее приложение или Bluetooth.
- Возможность установить запись как рингтон по умолчанию для звонков, будильников или уведомлений (в том числе и для конкретного контакта).
- Удаление записи (пользовательского рингтона) с устройства.
- Выбор персонального рингтона.
- Сброс рингтона в значение по умолчанию.
- Интеграция с плеером AIMP.
- Поддержка ночного режима.
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Отзывы о программе AIMP: Аудионожницы
Admin
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