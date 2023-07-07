Medium - мобильное приложение, которое представляет собой интернет-энциклопедию знаний, предлагающую миллионы подробных историй от экспертов и мнения лидеров, чтобы углубить ваши знания по самым важным для вас темам.

Основные возможности приложения Medium включают:

Обширная коллекция историй: Исследуйте миллионы историй, представленных сообществом опытных писателей и независимых голосов, без раздражающей рекламы.

Персонализированный контент: Следите за вашими любимыми писателями и публикациями, получайте персональные рекомендации, основанные на ваших интересах, и создавайте свою личную базу знаний, выделяя отрывки, добавляя истории в закладки и создавая списки.

Сообщество и взаимодействие: Участвуйте в интеллектуальном сообществе читателей и писателей, аплодируйте любимым историям, присоединяйтесь к размышлениям и обсуждениям в комментариях.

Аудиоверсии историй: Слушайте аудиоверсии любой истории, пока вы находитесь в дороге, занимаетесь спортом или выполняете другие задачи.

Подписка и информационные бюллетени: Подпишитесь, чтобы получать эксклюзивные информационные бюллетени по электронной почте.

Чтение без отвлечений: Наслаждайтесь минималистичным и легким чтением, которое помогает сосредоточиться на качественном контенте.

Удобство использования: Легко переключайтесь между светлым и темным режимами, получайте беспрепятственный доступ к приложению на вашем смартфоне, планшете и компьютере.

Авторство и заработок: Публикуйте свои собственные истории, расширяйте свою аудиторию и присоединяйтесь к партнерской программе Medium, чтобы зарабатывать деньги на своем письме.

Medium предлагает уникальную платформу, где вы можете получить неограниченный доступ ко всему контенту, а также непосредственно поддерживать авторов, которых вы читаете больше всего, став участником с помощью подписки. Независимо от того, что вас интересует, Medium поможет вам расширить свои знания и вдохновиться новыми идеями.