Medium для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.1179902 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|A Medium Corporation
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,39 Мб
Medium - мобильное приложение, которое представляет собой интернет-энциклопедию знаний, предлагающую миллионы подробных историй от экспертов и мнения лидеров, чтобы углубить ваши знания по самым важным для вас темам.
Основные возможности приложения Medium включают:
- Обширная коллекция историй: Исследуйте миллионы историй, представленных сообществом опытных писателей и независимых голосов, без раздражающей рекламы.
- Персонализированный контент: Следите за вашими любимыми писателями и публикациями, получайте персональные рекомендации, основанные на ваших интересах, и создавайте свою личную базу знаний, выделяя отрывки, добавляя истории в закладки и создавая списки.
- Сообщество и взаимодействие: Участвуйте в интеллектуальном сообществе читателей и писателей, аплодируйте любимым историям, присоединяйтесь к размышлениям и обсуждениям в комментариях.
- Аудиоверсии историй: Слушайте аудиоверсии любой истории, пока вы находитесь в дороге, занимаетесь спортом или выполняете другие задачи.
- Подписка и информационные бюллетени: Подпишитесь, чтобы получать эксклюзивные информационные бюллетени по электронной почте.
- Чтение без отвлечений: Наслаждайтесь минималистичным и легким чтением, которое помогает сосредоточиться на качественном контенте.
- Удобство использования: Легко переключайтесь между светлым и темным режимами, получайте беспрепятственный доступ к приложению на вашем смартфоне, планшете и компьютере.
- Авторство и заработок: Публикуйте свои собственные истории, расширяйте свою аудиторию и присоединяйтесь к партнерской программе Medium, чтобы зарабатывать деньги на своем письме.
Medium предлагает уникальную платформу, где вы можете получить неограниченный доступ ко всему контенту, а также непосредственно поддерживать авторов, которых вы читаете больше всего, став участником с помощью подписки. Независимо от того, что вас интересует, Medium поможет вам расширить свои знания и вдохновиться новыми идеями.
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