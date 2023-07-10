Flowkey – удобное приложение, которое поможет вам научиться играть на пианино любимую музыку. Независимо от того, является ли ваш инструмент акустическим или цифровым, вы сможете выбрать свои любимые песни и произведения из более чем 1500 композиций. Flowkey предоставляет все необходимые сведения о нотах для фортепиано, аккордах, музыкальной грамоте и правильной технике игры.

В приложении представлены популярные композиции разных жанров, включая классическую музыку, поп, рок, джаз, а также музыку из игр и фильмов.

Flowkey помогает вам эффективно практиковать технику игры на пианино. Оно распознает ноты, которые вы играете, и помогает вам исправлять ошибки. Интерактивные пошаговые курсы позволяют вам освоить аккорды, научиться читать ноты для фортепиано, развить чувство ритма и навык игры двумя руками.

Основа игры на пианино – это правильная техника. Flowkey предлагает высококачественные видеоуроки, записанные профессиональными музыкантами, чтобы помочь вам освоить эту технику.

Flowkey идеально подходит для как акустических, так и цифровых фортепиано. Вам просто нужно разместить свой смартфон, планшет или ноутбук на фортепиано и выбрать композицию, которую вы хотите разучить. Приложение разбивает композиции по уровням владения навыком игры – от новичка до профи. Если вы новичок, вы можете пройти вводный курс для изучения основ.

Flowkey позволяет вам исправлять ошибки прямо во время игры. Оно распознает ноты, которые вы играете, через микрофон и MIDI соединение. Вы можете разучивать песни частями, используя функцию повтора фрагмента. Начните играть вместе с видео в медленном темпе и постепенно ускоряйтесь до оригинального темпа. Путем прохождения курсов постепенно улучшайте свою игру на пианино.

Flowkey предлагает множество преимуществ. Вам не нужны начальные знания, чтобы начать использовать приложение. Песни, упражнения и ноты для фортепиано регулярно обновляются. Вы можете учиться в своем собственном темпе, согласно вашему уровню игры. У вас есть доступ к уникальным аранжировкам от профессиональных пианистов. Кроме того, вы можете попробовать 8 композиций и несколько уроков бесплатно, чтобы убедиться, что flowkey соответствует вашим потребностям.