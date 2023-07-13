Renee PDF Aide для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2023.06.16.95 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|120,51 Мб
Renee PDF Aide - это интуитивно понятное программное решение, разработанное для конвертирования PDF-файлов в различные другие форматы, включая Word, Excel, текст, HTML, изображения и другие. Приложение предлагает простой и доступный внешний вид, который не вызывает затруднений даже у пользователей без опыта работы с подобными программами.
После установки приложения вы можете сразу же приступить к работе, мгновенно обрабатывая все PDF-файлы. Внешний вид приложения понятен и интуитивно понятен, практически исключая возможность ошибок.
Одной из ключевых возможностей приложения является быстрое преобразование PDF-файлов в форматы DOCX, HTML, TXT или XLS. Чтобы начать работу, вам необходимо загрузить PDF-файлы, с которыми вы хотите работать. Если это отсканированные документы, вы можете включить функцию OCR (оптического распознавания символов), которая позволяет распознавать и читать текст на изображениях или отсканированных файлах. Учтите, что включение функции OCR может замедлить время обработки, поэтому включайте ее только при необходимости.
Вы можете загружать файлы, просматривая их в системе и открывая их в Renee PDF Aide, или перетаскивая их в главное окно программы. Также необходимо указать папку назначения, где будут сохранены сконвертированные файлы.
Для выбора выходного формата вам достаточно нажать на одну из кнопок в верхней части экрана, выбрав соответствующий вариант, такой как "Word", "Excel", "PowerPoint", "EPUB", "Текст", "HTML" или "Изображение". В разделе "Опции" вы можете настроить параметры вывода в соответствии с требованиями вашего файла.
В заключение, Renee PDF Aide представляет собой полезный и эффективный инструмент для конвертирования PDF. Он позволяет успешно получать редактируемые документы из PDF-файлов и предлагает функции оптического распознавания символов для обработки отсканированных файлов. Однако, важно помнить, что функция OCR может замедлить процесс обработки. Общая удобность и интуитивно понятный интерфейс делают Renee PDF Aide отличным выбором для работы с PDF-файлами.
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