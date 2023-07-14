Renee Audio Recorder Pro - простой инструмент для записи и обработки звука на компьютере под управлением операционной системы Windows. С помощью этого приложения вы сможете легко записывать звуки с компьютера или подключенного микрофона. Идеально подходит для создания дикторских звуковых дорожек для учебных пособий, аудиокниг, игровых сессий и других проектов.

Основные возможности приложения Renee Audio Recorder Pro: