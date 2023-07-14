Renee Audio Recorder Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $13.20
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,95 Мб
Renee Audio Recorder Pro - простой инструмент для записи и обработки звука на компьютере под управлением операционной системы Windows. С помощью этого приложения вы сможете легко записывать звуки с компьютера или подключенного микрофона. Идеально подходит для создания дикторских звуковых дорожек для учебных пособий, аудиокниг, игровых сессий и других проектов.
Основные возможности приложения Renee Audio Recorder Pro:
- Запись звука с ПК и микрофона: Выберите источник записи, будь то звуки компьютера или внешний микрофон, и легко захватите аудиосигнал для последующей обработки.
- Простой интерфейс: Интуитивно понятный интерфейс собран в одном окне, где вы сможете настроить все параметры записи перед началом процесса.
- Настройки формата и каталога сохранения: Выберите желаемый формат сохранения аудиофайлов, такой как MP3, MKA, MP2, OGG, WAV, WMA, RA и VOC. Также определите каталог, в котором будут храниться записанные файлы.
- Пользовательские настройки: Изменяйте битрейт, каналы и дискретизацию звука в соответствии с вашими предпочтениями. Настраивайте порог обнаружения тишины, чтобы запись автоматически приостанавливалась при отсутствии звука.
- Ограничение длины файла: Для экономии места на диске можно установить ограничение длины записываемых файлов по размеру или времени, что позволит более эффективно управлять использованием ресурсов.
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