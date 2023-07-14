Renee Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,03 Мб
Renee Screen Recorder - многофункциональное приложение для записи экрана, идеальное для создания презентаций, обучающих пособий или демонстрации игровых советов. Благодаря расширенным настройкам и простому интерфейсу, оно обеспечивает удобный контроль и комфортную работу.
Основные возможности приложения Renee Screen Recorder:
- Запись всего экрана или выбранной области: Вы можете легко выбрать, что именно нужно записать - полный экран или определенную прямоугольную область.
- Захват экрана и веб-камеры одновременно: Renee Screen Recorder позволяет одновременно записывать активность на экране и видео с веб-камеры. Вы также можете масштабировать изображение в реальном времени, делая запись еще более удобной.
- Настройка параметров видео и звука: Пользователи могут настроить различные параметры видео, такие как качество и разрешение, а также выбрать частоту кадров в секунду (FPS). Вы также можете включить курсор в запись и добавить графический эффект для выделения щелчков мыши.
- Защита авторских прав: Приложение позволяет защитить записи и снимки водяными знаками, как текстовыми, так и графическими. Это особенно полезно, когда речь идет о защите авторских прав или создании обучающих программ.
- Удобное управление горячими клавишами: Вы можете настроить горячие клавиши по своему усмотрению, что значительно облегчит работу с приложением и ускорит процесс записи.
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