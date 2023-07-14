Renee Screen Recorder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16,03 Мб
Renee Screen Recorder скриншот № 1
Renee Screen Recorder скриншот № 2
Renee Screen Recorder скриншот № 3
Renee Screen Recorder скриншот № 4

Renee Screen Recorder - многофункциональное приложение для записи экрана, идеальное для создания презентаций, обучающих пособий или демонстрации игровых советов. Благодаря расширенным настройкам и простому интерфейсу, оно обеспечивает удобный контроль и комфортную работу.

Основные возможности приложения Renee Screen Recorder:

  • Запись всего экрана или выбранной области: Вы можете легко выбрать, что именно нужно записать - полный экран или определенную прямоугольную область.
  • Захват экрана и веб-камеры одновременно: Renee Screen Recorder позволяет одновременно записывать активность на экране и видео с веб-камеры. Вы также можете масштабировать изображение в реальном времени, делая запись еще более удобной.
  • Настройка параметров видео и звука: Пользователи могут настроить различные параметры видео, такие как качество и разрешение, а также выбрать частоту кадров в секунду (FPS). Вы также можете включить курсор в запись и добавить графический эффект для выделения щелчков мыши.
  • Защита авторских прав: Приложение позволяет защитить записи и снимки водяными знаками, как текстовыми, так и графическими. Это особенно полезно, когда речь идет о защите авторских прав или создании обучающих программ.
  • Удобное управление горячими клавишами: Вы можете настроить горячие клавиши по своему усмотрению, что значительно облегчит работу с приложением и ускорит процесс записи.
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