Moviebase для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Moviebase
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|54,72 Мб
Moviebase - это самое лучшее приложение для отслеживания фильмов, сериалов, сезонов, эпизодов и актеров из крупнейшей базы данных сообщества TMDB.
Основные возможности приложения Moviebase:
- Огромное количество категорий, таких как Популярные, Сейчас в кино, Сейчас на ТВ, Скоро на экранах, Тенденции, Ожидаемые, Лучшие, Самые кассовые.
- Специальные каталоги, например Marvel Universe или Disney.
- Открывайте фильмы и телешоу на популярных платформах, включая Netflix, Disney+ и Amazon Prime, прямо из приложения.
- Следите за актерами и получайте информацию о их фильмах и сериалах.
- Исследуйте самые лучшие жанры, такие как драма и научная фантастика.
- Быстрый поиск фильмов, сериалов и актеров в крупнейшей базе данных интернет-сообщества.
- Фильтрация фильмов и телевизионных шоу по жанрам, году выпуска и рейтингу.
- Получение персональных рекомендаций на основе ваших предпочтений.
- Добавление фильмов, сериалов и актеров в список наблюдения и отметка просмотренного контента.
- Сохранение вашего избранного в коллекциях и создание собственных списков.
- Слежение за расписанием следующих телепередач в календаре.
- Возможность сортировки списков по названию, дате выпуска, среднему количеству голосов и недавно добавленным.
- Отслеживание прогресса просмотренных сериалов и важных дат выхода.
- Следование за вашими любимыми звездами в социальных сетях.
- Оценивание ваших фильмов и телевизионных шоу.
- Слежение за телевизионными каналами, такими как HBO, Fox, Disney и многими другими.
- Чтение рейтингов, отзывов и комментариев пользователей.
- Получение доступа к галерее постеров и фоновых изображений в высоком разрешении.
- Просмотр последних трейлеров.
- Получение подробной информации о текущей съемочной группе, включая продолжительность, жанр, информацию о выходе, оригинальное название, страну, доход и бюджет фильма.
- Синхронизация данных из Trakt и TMDb.
- Открытие фильмов, телешоу, сезонов или серий с помощью IMDB, Trakt и TMDB.
- Деление контента с друзьями и присоединение к обсуждениям на TMDb.
- Возможность резервного копирования данных в Trakt TV или импорта/экспорта в файл.
- И многое другое...
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Отзывы о программе Moviebase
Admin
Отзывов о программе Moviebase 4.1.4 пока нет, можете добавить...