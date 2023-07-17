Moviebase для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:54,72 Мб
Moviebase скриншот № 1
Moviebase скриншот № 2
Moviebase скриншот № 3
Moviebase скриншот № 4

Moviebase - это самое лучшее приложение для отслеживания фильмов, сериалов, сезонов, эпизодов и актеров из крупнейшей базы данных сообщества TMDB.

Основные возможности приложения Moviebase:

  • Огромное количество категорий, таких как Популярные, Сейчас в кино, Сейчас на ТВ, Скоро на экранах, Тенденции, Ожидаемые, Лучшие, Самые кассовые.
  • Специальные каталоги, например Marvel Universe или Disney.
  • Открывайте фильмы и телешоу на популярных платформах, включая Netflix, Disney+ и Amazon Prime, прямо из приложения.
  • Следите за актерами и получайте информацию о их фильмах и сериалах.
  • Исследуйте самые лучшие жанры, такие как драма и научная фантастика.
  • Быстрый поиск фильмов, сериалов и актеров в крупнейшей базе данных интернет-сообщества.
  • Фильтрация фильмов и телевизионных шоу по жанрам, году выпуска и рейтингу.
  • Получение персональных рекомендаций на основе ваших предпочтений.
  • Добавление фильмов, сериалов и актеров в список наблюдения и отметка просмотренного контента.
  • Сохранение вашего избранного в коллекциях и создание собственных списков.
  • Слежение за расписанием следующих телепередач в календаре.
  • Возможность сортировки списков по названию, дате выпуска, среднему количеству голосов и недавно добавленным.
  • Отслеживание прогресса просмотренных сериалов и важных дат выхода.
  • Следование за вашими любимыми звездами в социальных сетях.
  • Оценивание ваших фильмов и телевизионных шоу.
  • Слежение за телевизионными каналами, такими как HBO, Fox, Disney и многими другими.
  • Чтение рейтингов, отзывов и комментариев пользователей.
  • Получение доступа к галерее постеров и фоновых изображений в высоком разрешении.
  • Просмотр последних трейлеров.
  • Получение подробной информации о текущей съемочной группе, включая продолжительность, жанр, информацию о выходе, оригинальное название, страну, доход и бюджет фильма.
  • Синхронизация данных из Trakt и TMDb.
  • Открытие фильмов, телешоу, сезонов или серий с помощью IMDB, Trakt и TMDB.
  • Деление контента с друзьями и присоединение к обсуждениям на TMDb.
  • Возможность резервного копирования данных в Trakt TV или импорта/экспорта в файл.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.239

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать ProgTVProgTV 2.79.4 / 3.28.7 beta

ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио....

скачать YouTubeYouTube 16.49.37

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...

скачать Лайм HD TVЛайм HD TV 4.9.0

Удобное и простое в использовании Android-приложение для бесплатного просмотра российских...

скачать IviIvi 15.1

Официальный клиент для просмотра лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов на...

Отзывы о программе Moviebase

Admin

Отзывов о программе Moviebase 4.1.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв