FoneLab HEIC Converter - это удобный инструмент, который позволяет вам легко и быстро конвертировать HEIC (Apple's High Efficiency Image File Format) файлы в форматы JPEG и PNG. С появлением iOS 11 этот формат стал широко используемым, однако он может вызывать некоторые проблемы при работе с фотографиями на компьютере.

Для начала работы вам потребуется добавить нужный файл или папку, содержащую несколько изображений. Вы можете выбрать формат файла, который вы хотите получить (PNG или JPG/JPEG). Также вы можете настроить качество изображения, чтобы достичь оптимального сочетания размера файла и качества. Разработчики утверждают, что при этом качество изображения не страдает. Кроме того, вы можете указать, нужно ли включать в новый файл EXIF-данные исходного изображения.

Одна из основных преимуществ этого приложения - поддержка пакетной обработки файлов. Это означает, что вы можете работать с несколькими изображениями одновременно, что существенно упрощает процесс и экономит ваше время. Обратите внимание, что время конвертации может зависеть от общего количества изображений, которые вы обрабатываете.

Вот основные возможности приложения FoneLab HEIC Converter:

Конвертирование HEIC-файлов в форматы JPEG и PNG.

Настройка качества изображения и размера файла.

Включение или исключение EXIF-данных в новом файле.

Поддержка пакетной обработки файлов, что позволяет работать с несколькими изображениями одновременно.

Удобный и интуитивно понятный интерфейс приложения.

В целом, FoneLab HEIC Converter - это простой и удобный инструмент для просмотра и управления HEIC-файлами на вашем компьютере. Вы сможете не только конвертировать их в более распространенные форматы, но также восстанавливать случайно удаленные файлы с вашего устройства iOS.