FoneLab HEIC Converter для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:14,37 Мб
FoneLab HEIC Converter скриншот № 1
FoneLab HEIC Converter скриншот № 2

FoneLab HEIC Converter - это удобный инструмент, который позволяет вам легко и быстро конвертировать HEIC (Apple's High Efficiency Image File Format) файлы в форматы JPEG и PNG. С появлением iOS 11 этот формат стал широко используемым, однако он может вызывать некоторые проблемы при работе с фотографиями на компьютере.

Для начала работы вам потребуется добавить нужный файл или папку, содержащую несколько изображений. Вы можете выбрать формат файла, который вы хотите получить (PNG или JPG/JPEG). Также вы можете настроить качество изображения, чтобы достичь оптимального сочетания размера файла и качества. Разработчики утверждают, что при этом качество изображения не страдает. Кроме того, вы можете указать, нужно ли включать в новый файл EXIF-данные исходного изображения.

Одна из основных преимуществ этого приложения - поддержка пакетной обработки файлов. Это означает, что вы можете работать с несколькими изображениями одновременно, что существенно упрощает процесс и экономит ваше время. Обратите внимание, что время конвертации может зависеть от общего количества изображений, которые вы обрабатываете.

Вот основные возможности приложения FoneLab HEIC Converter:

  • Конвертирование HEIC-файлов в форматы JPEG и PNG.
  • Настройка качества изображения и размера файла.
  • Включение или исключение EXIF-данных в новом файле.
  • Поддержка пакетной обработки файлов, что позволяет работать с несколькими изображениями одновременно.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс приложения.

В целом, FoneLab HEIC Converter - это простой и удобный инструмент для просмотра и управления HEIC-файлами на вашем компьютере. Вы сможете не только конвертировать их в более распространенные форматы, но также восстанавливать случайно удаленные файлы с вашего устройства iOS.

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