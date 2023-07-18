FoneLab HEIC Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $12.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FoneLab Studios
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14,37 Мб
FoneLab HEIC Converter - это удобный инструмент, который позволяет вам легко и быстро конвертировать HEIC (Apple's High Efficiency Image File Format) файлы в форматы JPEG и PNG. С появлением iOS 11 этот формат стал широко используемым, однако он может вызывать некоторые проблемы при работе с фотографиями на компьютере.
Для начала работы вам потребуется добавить нужный файл или папку, содержащую несколько изображений. Вы можете выбрать формат файла, который вы хотите получить (PNG или JPG/JPEG). Также вы можете настроить качество изображения, чтобы достичь оптимального сочетания размера файла и качества. Разработчики утверждают, что при этом качество изображения не страдает. Кроме того, вы можете указать, нужно ли включать в новый файл EXIF-данные исходного изображения.
Одна из основных преимуществ этого приложения - поддержка пакетной обработки файлов. Это означает, что вы можете работать с несколькими изображениями одновременно, что существенно упрощает процесс и экономит ваше время. Обратите внимание, что время конвертации может зависеть от общего количества изображений, которые вы обрабатываете.
Вот основные возможности приложения FoneLab HEIC Converter:
- Конвертирование HEIC-файлов в форматы JPEG и PNG.
- Настройка качества изображения и размера файла.
- Включение или исключение EXIF-данных в новом файле.
- Поддержка пакетной обработки файлов, что позволяет работать с несколькими изображениями одновременно.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс приложения.
В целом, FoneLab HEIC Converter - это простой и удобный инструмент для просмотра и управления HEIC-файлами на вашем компьютере. Вы сможете не только конвертировать их в более распространенные форматы, но также восстанавливать случайно удаленные файлы с вашего устройства iOS.
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