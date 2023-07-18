FoneLab Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.20
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FoneLab Studios
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,14 Мб
FoneLab Screen Recorder - удобное приложение, предназначенное для записи видео, аудио и геймплея, потоков веб-камеры, окон приложений и активности экрана телефона. Оно идеально подходит для создания видеоуроков, записи игровых сессий, совещаний или фильмов. Помимо этого, оно также предлагает инструмент для захвата скриншотов, позволяющий делать снимки экрана, скроллирующихся окон и всплывающих меню.
Основные возможности приложения FoneLab Screen Recorder:
- Запись видео, аудио и геймплея, потоков веб-камеры и активности экрана телефона.
- Интегрированный проигрыватель и редактор видео.
- Простой и понятный интерфейс с инструментами, доступными в один клик.
- Возможность записи полного экрана или выбранной области на любом подключенном к компьютеру дисплее.
- Настраиваемые горячие клавиши и панели инструментов для удобного управления записью.
- Встроенный проигрыватель, позволяющий предварительно просмотреть видео, вырезать нужные фрагменты и экспортировать их в локальный файл.
- Поддержка популярных форматов видео, аудио и изображений для обеспечения совместимости.
Приложение также позволяет записывать звук с помощью микрофона или звуковой карты компьютера. Интегрированный проигрыватель позволяет прослушивать записи и редактировать их перед сохранением.
Для записи геймплея FoneLab Screen Recorder предлагает отдельный инструмент. При его использовании необходимо запустить игру и выбрать окно игры для записи. Приложение автоматически завершает запись, если окно игры скрыто или закрыто.
FoneLab Screen Recorder также позволяет записывать потоковое видео с веб-камеры или любого открытого окна. Кроме того, оно предлагает опции для отслеживания курсора мыши и захвата области вокруг него. Не менее важно то, что приложение может взаимодействовать с телефонами на базе Android или iOS для записи активности экрана.
В целом, FoneLab Screen Recorder выделяется своей многофункциональностью и богатым набором функций, позволяющим записывать активность на рабочем столе, делать снимки экрана, записывать аудио и потоки веб-камеры, геймплей и экраны телефонов. Нет сомнений, что данное приложение охватывает все необходимые функции. Кроме того, оно также содержит встроенный проигрыватель и редактор видео и аудио, что делает его полнофункциональным инструментом для записи экрана.
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