Fastmail для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fastmail Pty Ltd
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,13 Мб
Fastmail - это мощное и элегантное приложение, которое позволяет вам пользоваться всей мощью сервиса Fastmail в любом месте. С помощью этого приложения вы можете иметь доступ к своей электронной почте, контактам и календарям прямо на своих мобильных устройствах.
Вот основные возможности, которые предлагает приложение Fastmail:
- Мгновенные оповещения: Вы получаете мгновенные оповещения о новых письмах, поступающих в ваши важные папки, чтобы ничего не пропустить.
- Быстрый поиск: Поиск по всему архиву электронной почты осуществляется за считанные секунды, позволяя вам быстро находить нужные сообщения.
- Удобное планирование и управление: Вы можете легко планировать встречи, отвечать на приглашения и находить контакты всего несколькими нажатиями.
- Важные сообщения всегда под рукой: Вы можете закрепить важные сообщения в верхней части папки "Входящие" для мгновенного доступа к ним.
- Панель быстрого доступа: Удобная панель быстрого доступа помещает всю вашу информацию на кончиках ваших пальцев, обеспечивая удобство в использовании.
- Гибкие уведомления: Вы можете настроить уведомления для получения оповещений из одной, нескольких или всех ваших папок.
- Защита вашей конфиденциальности: Функция замаскированной электронной почты предоставляет вам уникальный адрес для каждой онлайн-службы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.
- Интеграция с 1Password: Сотрудничество с 1Password позволяет вам использовать замаскированную электронную почту для простой и безопасной регистрации в онлайн-сервисах.
В приложении Fastmail вы можете насладиться надежным сервисом, передовыми технологиями и индивидуальным подходом. Оно простое в использовании, интуитивно понятное и обеспечивает быстрый доступ к вашей электронной почте, контактам и календарям, где бы вы ни находились.
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Admin
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