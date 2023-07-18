Fastmail для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,13 Мб
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Fastmail - это мощное и элегантное приложение, которое позволяет вам пользоваться всей мощью сервиса Fastmail в любом месте. С помощью этого приложения вы можете иметь доступ к своей электронной почте, контактам и календарям прямо на своих мобильных устройствах.

Вот основные возможности, которые предлагает приложение Fastmail:

  • Мгновенные оповещения: Вы получаете мгновенные оповещения о новых письмах, поступающих в ваши важные папки, чтобы ничего не пропустить.
  • Быстрый поиск: Поиск по всему архиву электронной почты осуществляется за считанные секунды, позволяя вам быстро находить нужные сообщения.
  • Удобное планирование и управление: Вы можете легко планировать встречи, отвечать на приглашения и находить контакты всего несколькими нажатиями.
  • Важные сообщения всегда под рукой: Вы можете закрепить важные сообщения в верхней части папки "Входящие" для мгновенного доступа к ним.
  • Панель быстрого доступа: Удобная панель быстрого доступа помещает всю вашу информацию на кончиках ваших пальцев, обеспечивая удобство в использовании.
  • Гибкие уведомления: Вы можете настроить уведомления для получения оповещений из одной, нескольких или всех ваших папок.
  • Защита вашей конфиденциальности: Функция замаскированной электронной почты предоставляет вам уникальный адрес для каждой онлайн-службы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.
  • Интеграция с 1Password: Сотрудничество с 1Password позволяет вам использовать замаскированную электронную почту для простой и безопасной регистрации в онлайн-сервисах.

В приложении Fastmail вы можете насладиться надежным сервисом, передовыми технологиями и индивидуальным подходом. Оно простое в использовании, интуитивно понятное и обеспечивает быстрый доступ к вашей электронной почте, контактам и календарям, где бы вы ни находились.

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