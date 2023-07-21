LightCut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.67.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LightCut Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|95,09 Мб
LightCut - это удивительное приложение для редактирования видео, предоставляющее вам доступ к богатой библиотеке видео-шаблонов и видеоэффектов, всё это совмещено с передовой искусственной интеллектом (ИИ). С LightCut вы сможете легко создавать стильные видеоролики и захватывающие видеоблоги. Независимо от вашего опыта в редактировании видео, приложение предоставит вам множество интуитивно понятных инструментов для создания креативного контента.
Основные возможности LightCut:
- Наличие ИИ для сверхбыстрого редактирования: С помощью искусственного интеллекта, ваши видео и фотографии будут преобразованы в профессиональные видеоистории за считанные секунды. Просто выберите материалы, а искусственный интеллект возьмет на себя остальное.
- Шаблоны видео на любой вкус: Приложение предлагает богатый выбор легко настраиваемых видео-шаблонов. Вам нужно только выбрать понравившийся стиль и темп, и через мгновение ваше модное видео будет готово.
- Inspire Cam для профессиональной съемки: Режимы съемки Inspire Cam помогут вам создавать увлекательные кадры с помощью различных креативных шаблонов. Пошаговые инструкции помогут вам справиться даже с самым сложным съемочным заданием.
- Универсальный видеоредактор для профи: Если вы желаете полного контроля над процессом редактирования, LightCut предоставляет профессиональные инструменты, такие как обрезка, замедление/ускорение движения, добавление стикеров и эффектов, а также редактирование с помощью различных фильтров и переходов.
LightCut - это инновационный бесплатный видеоредактор, объединяющий уникальные возможности искусственного интеллекта и профессиональные инструменты редактирования. С его помощью вы сможете создавать потрясающие видеоистории всего в несколько простых шагов. Он идеально подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей, желающих создавать качественный контент для различных целей.
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Admin
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