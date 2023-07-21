LightCut для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.67.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:95,09 Мб
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LightCut - это удивительное приложение для редактирования видео, предоставляющее вам доступ к богатой библиотеке видео-шаблонов и видеоэффектов, всё это совмещено с передовой искусственной интеллектом (ИИ). С LightCut вы сможете легко создавать стильные видеоролики и захватывающие видеоблоги. Независимо от вашего опыта в редактировании видео, приложение предоставит вам множество интуитивно понятных инструментов для создания креативного контента.

Основные возможности LightCut:

  • Наличие ИИ для сверхбыстрого редактирования: С помощью искусственного интеллекта, ваши видео и фотографии будут преобразованы в профессиональные видеоистории за считанные секунды. Просто выберите материалы, а искусственный интеллект возьмет на себя остальное.
  • Шаблоны видео на любой вкус: Приложение предлагает богатый выбор легко настраиваемых видео-шаблонов. Вам нужно только выбрать понравившийся стиль и темп, и через мгновение ваше модное видео будет готово.
  • Inspire Cam для профессиональной съемки: Режимы съемки Inspire Cam помогут вам создавать увлекательные кадры с помощью различных креативных шаблонов. Пошаговые инструкции помогут вам справиться даже с самым сложным съемочным заданием.
  • Универсальный видеоредактор для профи: Если вы желаете полного контроля над процессом редактирования, LightCut предоставляет профессиональные инструменты, такие как обрезка, замедление/ускорение движения, добавление стикеров и эффектов, а также редактирование с помощью различных фильтров и переходов.

LightCut - это инновационный бесплатный видеоредактор, объединяющий уникальные возможности искусственного интеллекта и профессиональные инструменты редактирования. С его помощью вы сможете создавать потрясающие видеоистории всего в несколько простых шагов. Он идеально подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей, желающих создавать качественный контент для различных целей.

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