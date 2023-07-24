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HitPaw Video Enhancer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $42.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,24 Мб
HitPaw Video Enhancer скриншот № 1
HitPaw Video Enhancer скриншот № 2
HitPaw Video Enhancer скриншот № 3

HitPaw Video Enhancer - инновационная программа для повышения качества видеороликов с использованием искусственного интеллекта. Независимо от того, является ли ваше видео старым или низкокачественным, данное приложение позволяет легко и эффективно улучшить его до желаемого уровня.

Основные возможности приложения HitPaw Video Enhancer:

  • Предварительный просмотр эффектов перед экспортом: Прежде чем применить изменения к видео, HitPaw Video Enhancer предоставляет удобную возможность предварительного просмотра примененных эффектов. Это позволяет увидеть разницу между исходным и улучшенным видео, что особенно полезно для низкокачественных роликов.
  • Три удобные модели AI-улучшения:
    • Модель General Denoise: Решает проблему шума в видео и изображениях, устраняя размытость, пикселизацию и другие электронные эффекты на поверхности фотографий и видео.
    • Модель анимации: Специально разработана для исправления анимационных роликов и повышения четкости дефектных мультфильмов.
    • Модель лица: Эффективно улучшает качество деталей на человеческих лицах, помогая справиться с артефактами и плохим качеством в данной области видео.
  • Простота использования: HitPaw Video Enhancer разработана так, чтобы быть доступной для всех пользователей, независимо от их уровня опыта. Процесс улучшения видео требует всего лишь нескольких кликов, что делает приложение идеальным выбором для тех, кто не обладает специализированными навыками или временем для работы с более сложными программами.

В целом, HitPaw Video Enhancer - ваш надежный инструмент для ретуширования видео. Преобразуйте старые или низкокачественные ролики в произведения высокого качества с помощью этой интуитивной и мощной программы.

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