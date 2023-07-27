Return YouTube Dislike - функциональное расширение для браузеров Chrome, Firefox, Edge, Opera и Brave которое возвращает счетчик дизлайков на YouTube. После того, как Google прекратила показывать количество дизлайков на платформе, это расширение позволяет пользователям выразить свою неприязнь к видео и оценить реальную реакцию зрителей.

Решение Google прекратить показ счетчика дизлайков на YouTube было неожиданным и вызвало недоумение у пользователей. Для платформы, которая стремится дать возможность каждому высказаться, этот шаг показался странным. Счетчик не только позволял выразить недовольство видео, но и служил барометром общественного мнения.

Список основных возможностей Return YouTube Dislike:

Возвращение счетчика "не нравится" на YouTube.

Простое в использовании расширение для браузера Chrome.

Оценка реальной реакции зрителей на видео.

Return YouTube Dislike - это пользовательский ответ на изменения, внесенные корпорациями-монополистами. Оно позволяет зрителям выражать свое несогласие с видео, но при этом никто, кроме создателя контента, не видит этих данных. Плагин извлекает информацию из API YouTube, и в случае, если API также откажется предоставлять данные о количестве дизлайков, расширение будет использовать архивные данные и применять алгоритм для оценки изменений во времени.

В общем, Return YouTube Dislike - это простой и эффективный способ вернуть обратно счетчик дизлайков на YouTube, чтобы пользователи могли оценить реальное отношение к видео и выразить свое мнение о контенте.