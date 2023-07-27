Return YouTube Dislike для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:116 Кб
Return YouTube Dislike скриншот № 1
Return YouTube Dislike скриншот № 2

Return YouTube Dislike - функциональное расширение для браузеров Chrome, Firefox, Edge, Opera и Brave которое возвращает счетчик дизлайков на YouTube. После того, как Google прекратила показывать количество дизлайков на платформе, это расширение позволяет пользователям выразить свою неприязнь к видео и оценить реальную реакцию зрителей.

Решение Google прекратить показ счетчика дизлайков на YouTube было неожиданным и вызвало недоумение у пользователей. Для платформы, которая стремится дать возможность каждому высказаться, этот шаг показался странным. Счетчик не только позволял выразить недовольство видео, но и служил барометром общественного мнения.

Список основных возможностей Return YouTube Dislike:

  • Возвращение счетчика "не нравится" на YouTube.
  • Простое в использовании расширение для браузера Chrome.
  • Оценка реальной реакции зрителей на видео.

Return YouTube Dislike - это пользовательский ответ на изменения, внесенные корпорациями-монополистами. Оно позволяет зрителям выражать свое несогласие с видео, но при этом никто, кроме создателя контента, не видит этих данных. Плагин извлекает информацию из API YouTube, и в случае, если API также откажется предоставлять данные о количестве дизлайков, расширение будет использовать архивные данные и применять алгоритм для оценки изменений во времени.

В общем, Return YouTube Dislike - это простой и эффективный способ вернуть обратно счетчик дизлайков на YouTube, чтобы пользователи могли оценить реальное отношение к видео и выразить свое мнение о контенте.

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