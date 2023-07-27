Return YouTube Dislike для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dmitrii Selivanov
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|116 Кб
Return YouTube Dislike - функциональное расширение для браузеров Chrome, Firefox, Edge, Opera и Brave которое возвращает счетчик дизлайков на YouTube. После того, как Google прекратила показывать количество дизлайков на платформе, это расширение позволяет пользователям выразить свою неприязнь к видео и оценить реальную реакцию зрителей.
Решение Google прекратить показ счетчика дизлайков на YouTube было неожиданным и вызвало недоумение у пользователей. Для платформы, которая стремится дать возможность каждому высказаться, этот шаг показался странным. Счетчик не только позволял выразить недовольство видео, но и служил барометром общественного мнения.
Список основных возможностей Return YouTube Dislike:
- Возвращение счетчика "не нравится" на YouTube.
- Простое в использовании расширение для браузера Chrome.
- Оценка реальной реакции зрителей на видео.
Return YouTube Dislike - это пользовательский ответ на изменения, внесенные корпорациями-монополистами. Оно позволяет зрителям выражать свое несогласие с видео, но при этом никто, кроме создателя контента, не видит этих данных. Плагин извлекает информацию из API YouTube, и в случае, если API также откажется предоставлять данные о количестве дизлайков, расширение будет использовать архивные данные и применять алгоритм для оценки изменений во времени.
В общем, Return YouTube Dislike - это простой и эффективный способ вернуть обратно счетчик дизлайков на YouTube, чтобы пользователи могли оценить реальное отношение к видео и выразить свое мнение о контенте.
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