Simple Invoice Manager для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.76 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,2 Мб
Simple Invoice Manager скриншот № 1
Simple Invoice Manager скриншот № 2
Simple Invoice Manager скриншот № 3
Simple Invoice Manager скриншот № 4

Simple Invoice Manager - это полноценное решение для управления счетами и операциями по выставлению счетов, которое обеспечивает плавный процесс от создания счета до получения оплаты и предоставления квитанции, все в одном приложении.

Основные возможности приложения Simple Invoice Manager:

  • Менеджер счетов: Создавайте и отправляйте счета по электронной почте, мессенджерам, и другим платформам. Вы можете добавить логотип и подпись к вашему счету, установить сроки оплаты и настроить дополнительные поля для учета информации, важной для вашего бизнеса.
  • Платежи и квитанции: Получайте подписанные квитанции от клиентов и поддерживайте различные виды платежей, включая частичные и комбинированные. Менеджер также позволяет учитывать полученные авансовые платежи для будущих счетов-фактур.
  • Управление закупками и запасами: Записывайте ваши покупки и контролируйте уровень запасов. Можно получить отчеты об оценке запасов и установить минимальные уровни предупреждения, чтобы всегда быть в курсе остатков.
  • Отчеты о прибылях и убытках: Анализируйте данные по счетам и платежам, чтобы рассчитать прибыль по различным критериям, включая клиентов и продукты.
  • Управление заказами: Отслеживайте заказы на продажу или закупки, отмечайте их как ожидающие или выполненные. Заказы могут быть отмечены как частично выполненные, что облегчает учет выполненных работ.
  • Налоги и скидки: Поддержка налогов и скидок на уровне общей суммы счета или позиции, а также возможность использовать несколько налоговых ставок в одном счете.
  • Диаграммы и графики: Используйте аналитику данных для анализа дебиторской задолженности, прибылей и других важных параметров вашего бизнеса.
  • Резервное копирование и восстановление: Защищайте свои данные, создавая резервные копии в облачном хранилище и на SD-карте, а также загружайте копии счетов и квитанций в Dropbox.
  • Экспорт данных: Экспортируйте детали счетов и платежей в формате CSV для работы с ними в Microsoft Excel или других приложениях.
  • Простое добавление продуктов и клиентов: Загружайте сотни продуктов и клиентов из таблиц Excel, импортируйте контакты из телефонной книги для быстрого создания счетов, храните данные клиентов для удобного использования.
  • Непогашенная дебиторская задолженность: Отслеживайте неоплаченные счета и графики показывают изменения в долгах клиентов с течением времени.
  • История транзакций или бухгалтерская книга: Отправляйте клиентам всю историю транзакций для целей бухгалтерского учета и запроса платежей.

Simple Invoice Manager облегчит вашу работу по управлению счетами, платежами, запасами и заказами, а также предоставит вам ценную аналитику для принятия информированных бизнес-решений. Начните использовать Simple Invoice Manager и упростите финансовый учет своего бизнеса.

ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

скачать Сбербанк ОнлайнСбербанк Онлайн 200-11-01

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...

скачать MonobankMonobank 1.40.11

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...

скачать Google PayGoogle Pay 2.141.420849731

Отличная возможность быстро и легко оплачивать покупки с помощью телефона, не тратя время...

скачать Моби-С: Мобильная торговляМоби-С: Мобильная торговля 5.5

Эффективное решение для автоматизации всех видов мобильной торговли, с помощью которого...

скачать Приват24Приват24 6.40.01

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

скачать Loyverse POSLoyverse POS 2.26.4

Удобная в использовании программа для учета товаров и автоматизации продаж, которая...

Отзывы о программе Simple Invoice Manager

Admin

Отзывов о программе Simple Invoice Manager 3.0.76 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв