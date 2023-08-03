Simple Invoice Manager - это полноценное решение для управления счетами и операциями по выставлению счетов, которое обеспечивает плавный процесс от создания счета до получения оплаты и предоставления квитанции, все в одном приложении.

Основные возможности приложения Simple Invoice Manager:

Менеджер счетов: Создавайте и отправляйте счета по электронной почте, мессенджерам, и другим платформам. Вы можете добавить логотип и подпись к вашему счету, установить сроки оплаты и настроить дополнительные поля для учета информации, важной для вашего бизнеса.

Платежи и квитанции: Получайте подписанные квитанции от клиентов и поддерживайте различные виды платежей, включая частичные и комбинированные. Менеджер также позволяет учитывать полученные авансовые платежи для будущих счетов-фактур.

Управление закупками и запасами: Записывайте ваши покупки и контролируйте уровень запасов. Можно получить отчеты об оценке запасов и установить минимальные уровни предупреждения, чтобы всегда быть в курсе остатков.

Отчеты о прибылях и убытках: Анализируйте данные по счетам и платежам, чтобы рассчитать прибыль по различным критериям, включая клиентов и продукты.

Управление заказами: Отслеживайте заказы на продажу или закупки, отмечайте их как ожидающие или выполненные. Заказы могут быть отмечены как частично выполненные, что облегчает учет выполненных работ.

Налоги и скидки: Поддержка налогов и скидок на уровне общей суммы счета или позиции, а также возможность использовать несколько налоговых ставок в одном счете.

Диаграммы и графики: Используйте аналитику данных для анализа дебиторской задолженности, прибылей и других важных параметров вашего бизнеса.

Резервное копирование и восстановление: Защищайте свои данные, создавая резервные копии в облачном хранилище и на SD-карте, а также загружайте копии счетов и квитанций в Dropbox.

Экспорт данных: Экспортируйте детали счетов и платежей в формате CSV для работы с ними в Microsoft Excel или других приложениях.

Простое добавление продуктов и клиентов: Загружайте сотни продуктов и клиентов из таблиц Excel, импортируйте контакты из телефонной книги для быстрого создания счетов, храните данные клиентов для удобного использования.

Непогашенная дебиторская задолженность: Отслеживайте неоплаченные счета и графики показывают изменения в долгах клиентов с течением времени.

История транзакций или бухгалтерская книга: Отправляйте клиентам всю историю транзакций для целей бухгалтерского учета и запроса платежей.

Simple Invoice Manager облегчит вашу работу по управлению счетами, платежами, запасами и заказами, а также предоставит вам ценную аналитику для принятия информированных бизнес-решений. Начните использовать Simple Invoice Manager и упростите финансовый учет своего бизнеса.