Vivace для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:21,08 Мб
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Vivace - ваш надежный помощник в освоении навыков чтения нот. Это практичное приложение представляет собой исчерпывающий инструмент для всех, кто стремится овладеть музыкальным репертуаром. Красиво иллюстрированные уроки помогут вам познакомиться с основами теории музыки и научат читать ноты на персонале.

Основные функции Vivace:

  • Разнообразные музыкальные ключи: Скрипичные, басовые, большие, альтовые и теноровые ключи позволят вам учиться на разных инструментах или расширить свои навыки.
  • Покрывает все 15 ключевых подписей: Приложение предоставляет подробные уроки для каждой из ключевых подписей, чтобы вы могли читать ноты в различных условиях.
  • Мультиязычность: Вы можете выбрать язык для названий нот - английский или итальянский - что сделает обучение еще более удобным.
  • Пошаговые инструкции: Иллюстрированные уроки помогут вам легко усвоить материал и применить его на практике.
  • Более 100 уроков: Подробные и структурированные уроки по различным ключам обеспечат вашу постепенную прогрессию в чтении нот.
  • Расширенные возможности: В Vivace вы найдете диапазоны нот для различных инструментов и Grand Staff, что сделает ваше обучение более всесторонним.
  • Звуковая обратная связь: Приложение воспроизводит звук фортепиано для правильных нот, помогая вам отточить свои навыки слухового восприятия.
  • Практический режим: Вы можете комбинировать различные ключи и ключевые подписи, чтобы адаптировать обучение под свои потребности.
  • Настраиваемость: Vivace предлагает множество вариантов настройки, чтобы вы могли настроить приложение согласно своим предпочтениям.

В заключение, Vivace - это мощный инструмент для всех музыкантов, начинающих и продвинутых. Приложение предлагает богатый функционал, множество уроков и настройку под ваши потребности, делая процесс обучения чтению нот увлекательным и эффективным.

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