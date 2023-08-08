Vivace для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dreamhound Studios
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|21,08 Мб
Vivace - ваш надежный помощник в освоении навыков чтения нот. Это практичное приложение представляет собой исчерпывающий инструмент для всех, кто стремится овладеть музыкальным репертуаром. Красиво иллюстрированные уроки помогут вам познакомиться с основами теории музыки и научат читать ноты на персонале.
Основные функции Vivace:
- Разнообразные музыкальные ключи: Скрипичные, басовые, большие, альтовые и теноровые ключи позволят вам учиться на разных инструментах или расширить свои навыки.
- Покрывает все 15 ключевых подписей: Приложение предоставляет подробные уроки для каждой из ключевых подписей, чтобы вы могли читать ноты в различных условиях.
- Мультиязычность: Вы можете выбрать язык для названий нот - английский или итальянский - что сделает обучение еще более удобным.
- Пошаговые инструкции: Иллюстрированные уроки помогут вам легко усвоить материал и применить его на практике.
- Более 100 уроков: Подробные и структурированные уроки по различным ключам обеспечат вашу постепенную прогрессию в чтении нот.
- Расширенные возможности: В Vivace вы найдете диапазоны нот для различных инструментов и Grand Staff, что сделает ваше обучение более всесторонним.
- Звуковая обратная связь: Приложение воспроизводит звук фортепиано для правильных нот, помогая вам отточить свои навыки слухового восприятия.
- Практический режим: Вы можете комбинировать различные ключи и ключевые подписи, чтобы адаптировать обучение под свои потребности.
- Настраиваемость: Vivace предлагает множество вариантов настройки, чтобы вы могли настроить приложение согласно своим предпочтениям.
В заключение, Vivace - это мощный инструмент для всех музыкантов, начинающих и продвинутых. Приложение предлагает богатый функционал, множество уроков и настройку под ваши потребности, делая процесс обучения чтению нот увлекательным и эффективным.
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