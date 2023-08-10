MBOX 2 PST для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,67 Мб
MBOX 2 PST - это надежный инструмент, который обеспечивает простую и эффективную конвертацию файлов MBOX в формат PST. Начиная с использования в Unix-приложениях, формат MBOX сегодня поддерживается различными почтовыми клиентами, такими как Apple Mail на MacOS и Thunderbird на разных платформах.
Приложение предоставляет легкое решение для перевода файлов MBOX в более распространенный формат PST, который поддерживается, например, клиентом Outlook. Это удобное решение особенно актуально для пользователей, переходящих с Unix-приложений на другие почтовые клиенты. Он сочетает простоту использования с надежностью и обеспечивает безопасное конвертирование в автономном режиме, что обеспечивает защиту конфиденциальности ваших данных.
Основные возможности MBOX 2 PST:
- Простой интерфейс: Однооконный интерфейс с интуитивно понятными опциями делает процесс конвертации легким и понятным.
- Импорт MBOX-файлов: Выберите папку с MBOX-файлами для конвертации. Рекурсивный поиск в подпапках обеспечивает удобство при работе с большим объемом данных.
- Выбор места назначения: Выберите хранилище Outlook по умолчанию или указанный PST-файл для сохранения сконвертированных данных.
- Защита данных: Все операции выполняются локально, без отправки данных на сервер, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность.
- Пакетная конвертация: Возможность пакетной конвертации файлов MBOX в формат PST, включая использование командной строки.
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