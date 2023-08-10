MBOX 2 PST - это надежный инструмент, который обеспечивает простую и эффективную конвертацию файлов MBOX в формат PST. Начиная с использования в Unix-приложениях, формат MBOX сегодня поддерживается различными почтовыми клиентами, такими как Apple Mail на MacOS и Thunderbird на разных платформах.

Приложение предоставляет легкое решение для перевода файлов MBOX в более распространенный формат PST, который поддерживается, например, клиентом Outlook. Это удобное решение особенно актуально для пользователей, переходящих с Unix-приложений на другие почтовые клиенты. Он сочетает простоту использования с надежностью и обеспечивает безопасное конвертирование в автономном режиме, что обеспечивает защиту конфиденциальности ваших данных.

Основные возможности MBOX 2 PST: