MBOX 2 PST для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:10,67 Мб
MBOX 2 PST скриншот № 1

MBOX 2 PST - это надежный инструмент, который обеспечивает простую и эффективную конвертацию файлов MBOX в формат PST. Начиная с использования в Unix-приложениях, формат MBOX сегодня поддерживается различными почтовыми клиентами, такими как Apple Mail на MacOS и Thunderbird на разных платформах.

Приложение предоставляет легкое решение для перевода файлов MBOX в более распространенный формат PST, который поддерживается, например, клиентом Outlook. Это удобное решение особенно актуально для пользователей, переходящих с Unix-приложений на другие почтовые клиенты. Он сочетает простоту использования с надежностью и обеспечивает безопасное конвертирование в автономном режиме, что обеспечивает защиту конфиденциальности ваших данных.

Основные возможности MBOX 2 PST:

  • Простой интерфейс: Однооконный интерфейс с интуитивно понятными опциями делает процесс конвертации легким и понятным.
  • Импорт MBOX-файлов: Выберите папку с MBOX-файлами для конвертации. Рекурсивный поиск в подпапках обеспечивает удобство при работе с большим объемом данных.
  • Выбор места назначения: Выберите хранилище Outlook по умолчанию или указанный PST-файл для сохранения сконвертированных данных.
  • Защита данных: Все операции выполняются локально, без отправки данных на сервер, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность.
  • Пакетная конвертация: Возможность пакетной конвертации файлов MBOX в формат PST, включая использование командной строки.
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