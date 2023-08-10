Intuit Credit Karma для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,76 Мб
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Intuit Credit Karma - это мощное приложение, которое поможет вам узнать и контролировать ваш кредитный статус и финансовое положение. С его помощью вы можете не только мониторить свой кредитный рейтинг, но и получать рекомендации по улучшению вашей кредитной истории. Помимо этого, вы можете получить доступ к множеству других финансовых возможностей.

Основные возможности приложения Intuit Credit Karma:

  • Кредитный рейтинг: Узнайте ваш текущий кредитный рейтинг и разберитесь, какие факторы на него влияют. Получите советы о том, как управлять своей кредитной историей.
  • Credit Karma Money: Пользуйтесь выгодным процентным сберегательным счетом без комиссий. Получайте доступ к своим деньгам даже раньше обычного.
  • Вероятность одобрения: Получите персональные рекомендации о возможности получения кредита или кредитной карты. Узнайте свои шансы на одобрение перед подачей заявки.
  • Выбор кредитных карт: Ознакомьтесь с предложениями по кредитным картам, которые подходят именно вам, исходя из вашего кредитного профиля.
  • Автоэкономия: Настройте условия автокредита, узнайте об экономии на страховке, найдите информацию о транспортных средствах.
  • Karma Drive: Отслеживайте свой показатель безопасного вождения и получайте более низкие ставки автострахования.
  • Ипотечный кредит: Рассчитайте возможность покупки жилья, сравните условия ипотечных кредитов и получите предварительное подтверждение.
  • Личные кредиты: Сравните предложения по личным кредитам, рефинансируйте задолженность по кредитным картам.
  • Мониторинг безопасности: Получайте бесплатные отчеты о потенциальной краже личных данных и мониторинг кредитных операций.
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Admin

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