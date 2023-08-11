Open Radio для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:14,08 Мб
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Open Radio - это инновационное интернет-приложение, разработанное специально для прослушивания радиостанций онлайн. Благодаря Open Radio вы можете наслаждаться радиопередачами со всего мира, не зависимо от вашего расположения, используя различные устройства.

Основные характеристики Open Radio:

  • Мировое радио в вашем кармане: Просто установите приложение на своем мобильном устройстве с версией Android Jelly Bean (4.2.x) и новее, и наслаждайтесь многообразием радиостанций в любое время.
  • Совместимость с различными платформами: Open Radio поддерживает различные платформы, включая Android Automotive, Android Auto и Android TV (с ограниченной поддержкой).
  • Без рекламы: Open Radio предоставляет вам качественный опыт прослушивания без раздражающей рекламы. Однако некоторые радиостанции могут включать собственные рекламные вставки.
  • Простое добавление радиостанций: Вы можете расширять список радиостанций, добавляя новые через радиобраузер или веб-радио. Это позволяет вам настроить контент под свои предпочтения.
  • Инициатива сообщества: Open Radio - это продукт сообщества, где базы данных бесплатны и доступны для всех. Базы данных управляются сообществом, и каждый может внести свой вклад.
  • Ответственное использование: Важно помнить, что контент радиостанций не контролируется создателями приложения или владельцами базы данных.
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