Open Radio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chernyshov Yurii
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|14,08 Мб
Open Radio - это инновационное интернет-приложение, разработанное специально для прослушивания радиостанций онлайн. Благодаря Open Radio вы можете наслаждаться радиопередачами со всего мира, не зависимо от вашего расположения, используя различные устройства.
Основные характеристики Open Radio:
- Мировое радио в вашем кармане: Просто установите приложение на своем мобильном устройстве с версией Android Jelly Bean (4.2.x) и новее, и наслаждайтесь многообразием радиостанций в любое время.
- Совместимость с различными платформами: Open Radio поддерживает различные платформы, включая Android Automotive, Android Auto и Android TV (с ограниченной поддержкой).
- Без рекламы: Open Radio предоставляет вам качественный опыт прослушивания без раздражающей рекламы. Однако некоторые радиостанции могут включать собственные рекламные вставки.
- Простое добавление радиостанций: Вы можете расширять список радиостанций, добавляя новые через радиобраузер или веб-радио. Это позволяет вам настроить контент под свои предпочтения.
- Инициатива сообщества: Open Radio - это продукт сообщества, где базы данных бесплатны и доступны для всех. Базы данных управляются сообществом, и каждый может внести свой вклад.
- Ответственное использование: Важно помнить, что контент радиостанций не контролируется создателями приложения или владельцами базы данных.
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