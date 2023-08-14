Sudoku Game - новая, оригинальная и интересная игра, которая предоставляет вам возможность тренировать свой мозг каждый день. Вам предстоит заполнить ячейки так, чтобы каждое число встречалось только один раз в каждой строке, столбце и квадрате.

Особенности игры Sudoku Game:

Разнообразные уровни сложности: от легких до экспертных. Играйте в своем темпе, независимо от вашего опыта.

Огромное количество бесплатных головоломок: каждый день вас ждут новые вызовы.

Ежедневные судоку: тренируйте свой мозг регулярно, решая ежедневные головоломки.

Добавление заметок: используйте эту функцию, чтобы пометить возможные варианты и улучшить свои результаты.

Бустеры для помощи: если столкнулись с трудным судоку, воспользуйтесь бустерами.

Советы для новичков: если вы только начинаете, наши советы помогут вам освоить игру.

Общение с другими игроками: присоединяйтесь к клубу и знакомьтесь с единомышленниками со всего мира.

Сравнение результатов: проверьте свою статистику и узнайте, насколько вы умело разгадываете головоломки.

Ежедневные подарки: заходите каждый день и получайте бонусы.

Простое управление: интуитивный интерфейс для удобной игры как онлайн, так и офлайн.

Персональная статистика: отслеживайте свой прогресс для каждого уровня сложности.

Личный профиль: настройте свой аккаунт с уникальным аватаром.

Играйте онлайн или офлайн: больше нет нужды искать журналы судоку, вы всегда можете играть.

Таймер игры: включайте или выключайте таймер по вашему усмотрению.

Отображение счёта: контролируйте свой прогресс во время игры.

Выбор количества ошибок: настройте игровой опыт по своему уровню.

Удобные функции: выделение строк, столбцов, квадратов для легкого анализа.

Сохранение прогресса: свяжите свой аккаунт с Google или Facebook и играйте на разных устройствах.

Просмотр решения: приложение покажет вам правильное решение головоломки.

В целом, Sudoku Game - это не только математическая головоломка, но и отличное логическое упражнение. Раскройте свой потенциал, развивайте навыки мышления и наслаждайтесь каждой победой.