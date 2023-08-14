Sudoku Game для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GamoVation
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,41 Мб
Sudoku Game - новая, оригинальная и интересная игра, которая предоставляет вам возможность тренировать свой мозг каждый день. Вам предстоит заполнить ячейки так, чтобы каждое число встречалось только один раз в каждой строке, столбце и квадрате.
Особенности игры Sudoku Game:
- Разнообразные уровни сложности: от легких до экспертных. Играйте в своем темпе, независимо от вашего опыта.
- Огромное количество бесплатных головоломок: каждый день вас ждут новые вызовы.
- Ежедневные судоку: тренируйте свой мозг регулярно, решая ежедневные головоломки.
- Добавление заметок: используйте эту функцию, чтобы пометить возможные варианты и улучшить свои результаты.
- Бустеры для помощи: если столкнулись с трудным судоку, воспользуйтесь бустерами.
- Советы для новичков: если вы только начинаете, наши советы помогут вам освоить игру.
- Общение с другими игроками: присоединяйтесь к клубу и знакомьтесь с единомышленниками со всего мира.
- Сравнение результатов: проверьте свою статистику и узнайте, насколько вы умело разгадываете головоломки.
- Ежедневные подарки: заходите каждый день и получайте бонусы.
- Простое управление: интуитивный интерфейс для удобной игры как онлайн, так и офлайн.
- Персональная статистика: отслеживайте свой прогресс для каждого уровня сложности.
- Личный профиль: настройте свой аккаунт с уникальным аватаром.
- Играйте онлайн или офлайн: больше нет нужды искать журналы судоку, вы всегда можете играть.
- Таймер игры: включайте или выключайте таймер по вашему усмотрению.
- Отображение счёта: контролируйте свой прогресс во время игры.
- Выбор количества ошибок: настройте игровой опыт по своему уровню.
- Удобные функции: выделение строк, столбцов, квадратов для легкого анализа.
- Сохранение прогресса: свяжите свой аккаунт с Google или Facebook и играйте на разных устройствах.
- Просмотр решения: приложение покажет вам правильное решение головоломки.
В целом, Sudoku Game - это не только математическая головоломка, но и отличное логическое упражнение. Раскройте свой потенциал, развивайте навыки мышления и наслаждайтесь каждой победой.
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Отзывы о программе Sudoku Game
Admin
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