Sudoku Game для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62,41 Мб
Sudoku Game скриншот № 2
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Sudoku Game скриншот № 4

Sudoku Game - новая, оригинальная и интересная игра, которая предоставляет вам возможность тренировать свой мозг каждый день. Вам предстоит заполнить ячейки так, чтобы каждое число встречалось только один раз в каждой строке, столбце и квадрате.

Особенности игры Sudoku Game:

  • Разнообразные уровни сложности: от легких до экспертных. Играйте в своем темпе, независимо от вашего опыта.
  • Огромное количество бесплатных головоломок: каждый день вас ждут новые вызовы.
  • Ежедневные судоку: тренируйте свой мозг регулярно, решая ежедневные головоломки.
  • Добавление заметок: используйте эту функцию, чтобы пометить возможные варианты и улучшить свои результаты.
  • Бустеры для помощи: если столкнулись с трудным судоку, воспользуйтесь бустерами.
  • Советы для новичков: если вы только начинаете, наши советы помогут вам освоить игру.
  • Общение с другими игроками: присоединяйтесь к клубу и знакомьтесь с единомышленниками со всего мира.
  • Сравнение результатов: проверьте свою статистику и узнайте, насколько вы умело разгадываете головоломки.
  • Ежедневные подарки: заходите каждый день и получайте бонусы.
  • Простое управление: интуитивный интерфейс для удобной игры как онлайн, так и офлайн.
  • Персональная статистика: отслеживайте свой прогресс для каждого уровня сложности.
  • Личный профиль: настройте свой аккаунт с уникальным аватаром.
  • Играйте онлайн или офлайн: больше нет нужды искать журналы судоку, вы всегда можете играть.
  • Таймер игры: включайте или выключайте таймер по вашему усмотрению.
  • Отображение счёта: контролируйте свой прогресс во время игры.
  • Выбор количества ошибок: настройте игровой опыт по своему уровню.
  • Удобные функции: выделение строк, столбцов, квадратов для легкого анализа.
  • Сохранение прогресса: свяжите свой аккаунт с Google или Facebook и играйте на разных устройствах.
  • Просмотр решения: приложение покажет вам правильное решение головоломки.

В целом, Sudoku Game - это не только математическая головоломка, но и отличное логическое упражнение. Раскройте свой потенциал, развивайте навыки мышления и наслаждайтесь каждой победой.

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Отзывы о программе Sudoku Game

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