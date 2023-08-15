VirtuaYoga для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Virtuagym
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,63 Мб
VirtuaYoga - это удивительное приложение, предназначенное для всех любителей йоги. Полный доступ к вашей студии йоги в одном приложении. VirtuaYoga поможет вам оставаться в курсе изменений, улучшать практику и находить поддержку в сообществе. От новичков до опытных йогов - VirtuaYoga создано для всех, кто стремится к здоровью и гармонии через йогу и пилатес.
Основные возможности приложения VirtuaYoga:
- Связь с вашей студией: Всегда оставайтесь на связи со своей любимой студией йоги, будь то для бронирования занятий или получения актуальных уведомлений.
- Удобное бронирование: Бронируйте места на занятиях и получайте напоминания, даже если класс заполнен.
- Управление членством: Управляйте своими членскими кредитами и моментально проверяйте свой статус.
- Практика в студии: Используйте уникальный QR-код для удобного заселения на занятия.
- Планирование занятий: Организуйте свою неделю, планируя занятия в дневнике и сочетая различные направления.
- Сообщество: Оставайтесь на связи с учителями и другими учениками, делясь опытом и впечатлениями.
- Практика везде: Прокачивайте свои навыки даже дома с помощью анимированных 3D-видео.
- Персонализированный план: Создайте свой индивидуальный график практики йоги или пилатеса.
- Благодарности за практику: Получайте награды за выполнение практики и достижения.
- Интеграция с Apple Health: Синхронизируйте свои данные о практике с Apple Health.
- Онлайн-сообщество: Присоединяйтесь к сообществу любителей йоги и пилатеса, делитесь опытом и вдохновляйтесь.
С этим приложением вы будете точно знать, как выполнять упражнения правильно, анимированные видео и подробные инструкции помогут вам достичь успеха в вашем здоровье и практике. VirtuaYoga - ваш верный спутник в путешествии к лучшему благополучию.
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