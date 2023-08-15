VirtuaYoga для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,63 Мб
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VirtuaYoga - это удивительное приложение, предназначенное для всех любителей йоги. Полный доступ к вашей студии йоги в одном приложении. VirtuaYoga поможет вам оставаться в курсе изменений, улучшать практику и находить поддержку в сообществе. От новичков до опытных йогов - VirtuaYoga создано для всех, кто стремится к здоровью и гармонии через йогу и пилатес.

Основные возможности приложения VirtuaYoga:

  • Связь с вашей студией: Всегда оставайтесь на связи со своей любимой студией йоги, будь то для бронирования занятий или получения актуальных уведомлений.
  • Удобное бронирование: Бронируйте места на занятиях и получайте напоминания, даже если класс заполнен.
  • Управление членством: Управляйте своими членскими кредитами и моментально проверяйте свой статус.
  • Практика в студии: Используйте уникальный QR-код для удобного заселения на занятия.
  • Планирование занятий: Организуйте свою неделю, планируя занятия в дневнике и сочетая различные направления.
  • Сообщество: Оставайтесь на связи с учителями и другими учениками, делясь опытом и впечатлениями.
  • Практика везде: Прокачивайте свои навыки даже дома с помощью анимированных 3D-видео.
  • Персонализированный план: Создайте свой индивидуальный график практики йоги или пилатеса.
  • Благодарности за практику: Получайте награды за выполнение практики и достижения.
  • Интеграция с Apple Health: Синхронизируйте свои данные о практике с Apple Health.
  • Онлайн-сообщество: Присоединяйтесь к сообществу любителей йоги и пилатеса, делитесь опытом и вдохновляйтесь.

С этим приложением вы будете точно знать, как выполнять упражнения правильно, анимированные видео и подробные инструкции помогут вам достичь успеха в вашем здоровье и практике. VirtuaYoga - ваш верный спутник в путешествии к лучшему благополучию.

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