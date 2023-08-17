MetaLogic Bulk Video Watermarker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.2.68 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Metalogic Software
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|136,72 Мб
MetaLogic Bulk Video Watermarker - удобный инструмент для добавления водяных знаков к мультимедийному контенту. Это приложение идеально подходит для различных целей. Вам не придется полагаться на общие медиаредакторы, так как MetaLogic Bulk Video Watermarker предоставляет специализированные средства для этой задачи.
Основные возможности MetaLogic Bulk Video Watermarker:
- Пакетная обработка видеороликов: Добавляйте водяные знаки на несколько файлов одновременно, экономя ваше время и увеличивая эффективность.
- Простой интерфейс: Легко добавляйте файлы в очередь на обработку и управляйте процессом с удобным обзором данных.
- Настройка водяных знаков: Выбирайте положение, размер, масштаб, поворот и непрозрачность водяных знаков в соответствии с вашими требованиями.
- Гибкость и функциональность: Полный набор настроек позволяет создавать настраиваемые водяные знаки для разных потребностей.
MetaLogic Bulk Video Watermarker обеспечивает надежное и эффективное добавление водяных знаков, облегчая процесс работы с видеофайлами. Простота использования и обширные настройки делают это приложение незаменимым инструментом для вашей задачи.
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