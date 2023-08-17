Social Video Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.18.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:45,52 Мб
Social Video Downloader скриншот № 1
Social Video Downloader скриншот № 2
Social Video Downloader скриншот № 3

Social Video Downloader - это надежное приложение, предоставляющее простой и эффективный способ загружать видеоролики с популярных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter. Оно позволяет сохранять понравившиеся ролики, чтобы вы могли наслаждаться ими даже без доступа к интернету. С понятным пользовательским интерфейсом, вы сможете легко справляться с основными функциями приложения.

Основные возможности Social Video Downloader:

  • Загрузка видео с различных социальных сетей: Вставьте URL видео в приложение, чтобы загрузить его на ваш компьютер для просмотра в оффлайн-режиме.
  • Настройка параметров сохранения: Вы можете выбрать качество загрузки и даже конвертировать видео в разные форматы, подходящие для вашего устройства.
  • Пакетная загрузка: Добавьте несколько видео в очередь для загрузки и управляйте ими удобно.

Это интуитивное приложение позволит вам не только загружать видеоролики, но и адаптировать их под ваши потребности. Независимо от вашего опыта, Social Video Downloader станет незаменимым инструментом для сохранения и организации видеоконтента из социальных сетей.

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