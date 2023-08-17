Social Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.18.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tomabo
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|45,52 Мб
Social Video Downloader - это надежное приложение, предоставляющее простой и эффективный способ загружать видеоролики с популярных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter. Оно позволяет сохранять понравившиеся ролики, чтобы вы могли наслаждаться ими даже без доступа к интернету. С понятным пользовательским интерфейсом, вы сможете легко справляться с основными функциями приложения.
Основные возможности Social Video Downloader:
- Загрузка видео с различных социальных сетей: Вставьте URL видео в приложение, чтобы загрузить его на ваш компьютер для просмотра в оффлайн-режиме.
- Настройка параметров сохранения: Вы можете выбрать качество загрузки и даже конвертировать видео в разные форматы, подходящие для вашего устройства.
- Пакетная загрузка: Добавьте несколько видео в очередь для загрузки и управляйте ими удобно.
Это интуитивное приложение позволит вам не только загружать видеоролики, но и адаптировать их под ваши потребности. Независимо от вашего опыта, Social Video Downloader станет незаменимым инструментом для сохранения и организации видеоконтента из социальных сетей.
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Отзывы о программе Social Video Downloader
Admin
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