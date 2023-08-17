Stop Motion Studio для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:93,14 Мб
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Stop Motion Studio скриншот № 4

Stop Motion Studio - это уникальное приложение, предоставляющее вам удивительные возможности для создания стоп-моушн фильмов. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает этот процесс доступным даже для новичков.

Основные возможности Stop Motion Studio:

  • Создание фильмов в стиле "Уоллес и Громит" или Lego-шортов на YouTube.
  • Упрощенный интерфейс, который позволяет легко и быстро создавать анимацию.
  • Режим наложения для наглядного отображения различий между кадрами.
  • Анимационные направляющие для удобной компоновки объектов.
  • Гибкое управление кадрами - копирование, вставка, вырезание.
  • Интерактивная временная шкала для удобного манипулирования кадрами.
  • Добавление титров, кредитов, текстовых карточек с помощью встроенного редактора.
  • Применение видеофильтров для придания фильму желаемого вида.
  • Создание собственного саундтрека с музыкой, звуковыми эффектами или рассказом.
  • Возможность ротоскопирования и использования зеленого экрана.
  • Подключение клавиатуры для быстрого редактирования фильмов.
  • Регулируемая функция временного интервала для точного создания анимации.
  • Полный контроль камеры, включая баланс белого, фокусировку и экспозицию.
  • Второе устройство можно использовать в качестве удаленной камеры.

Помимо этого, Stop Motion Studio предоставляет мощный встроенный редактор изображений на основе слоев, который позволяет вам добавлять текст, речевые пузыри, выражения лиц фигурок LEGO и многое другое. После создания своего шедевра, вы можете легко поделиться им с друзьями и семьей, сохранить в разных форматах, включая стикеры и анимированные GIF, а также передавать проекты между устройствами через облачные сервисы.

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