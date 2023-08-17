Stop Motion Studio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cateater
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|93,14 Мб
Stop Motion Studio - это уникальное приложение, предоставляющее вам удивительные возможности для создания стоп-моушн фильмов. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает этот процесс доступным даже для новичков.
Основные возможности Stop Motion Studio:
- Создание фильмов в стиле "Уоллес и Громит" или Lego-шортов на YouTube.
- Упрощенный интерфейс, который позволяет легко и быстро создавать анимацию.
- Режим наложения для наглядного отображения различий между кадрами.
- Анимационные направляющие для удобной компоновки объектов.
- Гибкое управление кадрами - копирование, вставка, вырезание.
- Интерактивная временная шкала для удобного манипулирования кадрами.
- Добавление титров, кредитов, текстовых карточек с помощью встроенного редактора.
- Применение видеофильтров для придания фильму желаемого вида.
- Создание собственного саундтрека с музыкой, звуковыми эффектами или рассказом.
- Возможность ротоскопирования и использования зеленого экрана.
- Подключение клавиатуры для быстрого редактирования фильмов.
- Регулируемая функция временного интервала для точного создания анимации.
- Полный контроль камеры, включая баланс белого, фокусировку и экспозицию.
- Второе устройство можно использовать в качестве удаленной камеры.
Помимо этого, Stop Motion Studio предоставляет мощный встроенный редактор изображений на основе слоев, который позволяет вам добавлять текст, речевые пузыри, выражения лиц фигурок LEGO и многое другое. После создания своего шедевра, вы можете легко поделиться им с друзьями и семьей, сохранить в разных форматах, включая стикеры и анимированные GIF, а также передавать проекты между устройствами через облачные сервисы.
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Admin
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