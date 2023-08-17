Stop Motion Studio - это уникальное приложение, предоставляющее вам удивительные возможности для создания стоп-моушн фильмов. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает этот процесс доступным даже для новичков.

Основные возможности Stop Motion Studio:

Создание фильмов в стиле "Уоллес и Громит" или Lego-шортов на YouTube.

Упрощенный интерфейс, который позволяет легко и быстро создавать анимацию.

Режим наложения для наглядного отображения различий между кадрами.

Анимационные направляющие для удобной компоновки объектов.

Гибкое управление кадрами - копирование, вставка, вырезание.

Интерактивная временная шкала для удобного манипулирования кадрами.

Добавление титров, кредитов, текстовых карточек с помощью встроенного редактора.

Применение видеофильтров для придания фильму желаемого вида.

Создание собственного саундтрека с музыкой, звуковыми эффектами или рассказом.

Возможность ротоскопирования и использования зеленого экрана.

Подключение клавиатуры для быстрого редактирования фильмов.

Регулируемая функция временного интервала для точного создания анимации.

Полный контроль камеры, включая баланс белого, фокусировку и экспозицию.

Второе устройство можно использовать в качестве удаленной камеры.

Помимо этого, Stop Motion Studio предоставляет мощный встроенный редактор изображений на основе слоев, который позволяет вам добавлять текст, речевые пузыри, выражения лиц фигурок LEGO и многое другое. После создания своего шедевра, вы можете легко поделиться им с друзьями и семьей, сохранить в разных форматах, включая стикеры и анимированные GIF, а также передавать проекты между устройствами через облачные сервисы.