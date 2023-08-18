Wise Video Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,47 Мб
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Wise Video Downloader - это удобное приложение для загрузки мультимедийных файлов с популярных платформ. Несмотря на отсутствие функции автоматического обнаружения буфера обмена, Wise Video Downloader компенсирует это хорошо реализованными опциями выбора разрешения и управления процессом загрузки. Менеджер загрузок предоставляет легкий и понятный способ управления всеми загрузками.

Основные возможности Wise Video Downloader:

  • Загрузка с различных платформ: Приложение позволяет загружать видео с популярных платформ, таких как YouTube, Facebook, Twitter и TikTok.
  • Пакетная обработка: Вы можете добавлять несколько URL-адресов видео в очередь загрузки и обрабатывать их пакетно.
  • Выбор разрешения: Программа предоставляет опции выбора предпочтительного разрешения для загрузки видео, что позволяет настроить качество контента под ваши предпочтения.
  • Аудио и видеоконтент: Вы можете выбирать, загружать ли только аудиоконтент, только видеоконтент или оба вместе.
  • Простой менеджер загрузок: Удобный менеджер позволяет следить за ходом загрузки и управлять несколькими загрузками одновременно.

Если вы ищете простой и интуитивно понятный инструмент для загрузки видео с различных платформ, Wise Video Downloader станет вашим надежным спутником. Это приложение обеспечивает доступность, позволяя вам эффективно работать с видеоконтентом и выбирать наиболее подходящие характеристики для ваших потребностей.

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