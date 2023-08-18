Wise Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Install Wise
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,47 Мб
Wise Video Downloader - это удобное приложение для загрузки мультимедийных файлов с популярных платформ. Несмотря на отсутствие функции автоматического обнаружения буфера обмена, Wise Video Downloader компенсирует это хорошо реализованными опциями выбора разрешения и управления процессом загрузки. Менеджер загрузок предоставляет легкий и понятный способ управления всеми загрузками.
Основные возможности Wise Video Downloader:
- Загрузка с различных платформ: Приложение позволяет загружать видео с популярных платформ, таких как YouTube, Facebook, Twitter и TikTok.
- Пакетная обработка: Вы можете добавлять несколько URL-адресов видео в очередь загрузки и обрабатывать их пакетно.
- Выбор разрешения: Программа предоставляет опции выбора предпочтительного разрешения для загрузки видео, что позволяет настроить качество контента под ваши предпочтения.
- Аудио и видеоконтент: Вы можете выбирать, загружать ли только аудиоконтент, только видеоконтент или оба вместе.
- Простой менеджер загрузок: Удобный менеджер позволяет следить за ходом загрузки и управлять несколькими загрузками одновременно.
Если вы ищете простой и интуитивно понятный инструмент для загрузки видео с различных платформ, Wise Video Downloader станет вашим надежным спутником. Это приложение обеспечивает доступность, позволяя вам эффективно работать с видеоконтентом и выбирать наиболее подходящие характеристики для ваших потребностей.
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Отзывы о программе Wise Video Downloader
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