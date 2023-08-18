Image Explorer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PC Assist Software
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,57 Мб
Image Explorer - это многофункциональное приложение для просмотра и редактирования изображений, предоставляющее удобный способ работать с фотографиями на вашем компьютере. Благодаря простому интерфейсу и множеству возможностей, оно может стать вашим надежным инструментом для обработки графики.
Основные функции Image Explorer:
- Быстрый старт: Программа не требует установки, что позволяет начать работу сразу после распаковки. Трехпанельный интерфейс облегчает навигацию и поиск изображений.
- Просмотр сведений о фотографиях: Откройте изображение, и Image Explorer отобразит его с метаданными, включая тип сжатия, размеры, количество компонентов и другие подробности.
- Редактирование с базовыми инструментами: Помимо просмотра, вы можете редактировать изображения. Обрежьте фотографию, настройте контрастность, яркость и насыщенность, поверните или отразите изображение.
- Применение фильтров: Добавьте стиль и интересные эффекты, используя фильтры. Это позволит вам придать вашим фотографиям новый внешний вид.
- Защита интеллектуальной собственности: Image Explorer поддерживает создание водяных знаков, что позволяет защитить ваши изображения от незаконного использования.
- Возможность расширения: Потенциал редактирования в Image Explorer может быть расширен дополнительными инструментами, делая приложение еще более универсальным.
Image Explorer представляет собой удобный и простой в использовании инструмент для просмотра и редактирования изображений. Базовая функциональность редактирования позволяет улучшить качество фотографий, а его потенциал может быть дополнительно расширен в будущем.
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