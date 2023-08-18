Image Explorer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,57 Мб
Image Explorer скриншот № 1

Image Explorer - это многофункциональное приложение для просмотра и редактирования изображений, предоставляющее удобный способ работать с фотографиями на вашем компьютере. Благодаря простому интерфейсу и множеству возможностей, оно может стать вашим надежным инструментом для обработки графики.

Основные функции Image Explorer:

  • Быстрый старт: Программа не требует установки, что позволяет начать работу сразу после распаковки. Трехпанельный интерфейс облегчает навигацию и поиск изображений.
  • Просмотр сведений о фотографиях: Откройте изображение, и Image Explorer отобразит его с метаданными, включая тип сжатия, размеры, количество компонентов и другие подробности.
  • Редактирование с базовыми инструментами: Помимо просмотра, вы можете редактировать изображения. Обрежьте фотографию, настройте контрастность, яркость и насыщенность, поверните или отразите изображение.
  • Применение фильтров: Добавьте стиль и интересные эффекты, используя фильтры. Это позволит вам придать вашим фотографиям новый внешний вид.
  • Защита интеллектуальной собственности: Image Explorer поддерживает создание водяных знаков, что позволяет защитить ваши изображения от незаконного использования.
  • Возможность расширения: Потенциал редактирования в Image Explorer может быть расширен дополнительными инструментами, делая приложение еще более универсальным.

Image Explorer представляет собой удобный и простой в использовании инструмент для просмотра и редактирования изображений. Базовая функциональность редактирования позволяет улучшить качество фотографий, а его потенциал может быть дополнительно расширен в будущем.
 

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