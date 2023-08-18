Podcast Republic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.8.14b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Podcast Republic LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,8 Мб
Погрузитесь в удивительный мир подкастов с Podcast Republic. Приложение предлагает доступ к более чем 2 миллионам подкастов и 500 миллионам эпизодов по всему миру ежедневно. С более чем 4 миллионами загрузок и 90 000 подлинными отзывами.
Основные возможности Podcast Republic:
- Управление контентом: Организуйте свои подкасты, трансляции онлайн-радио, аудиокниги и новости RSS в одном приложении.
- Легкий доступ: Наслаждайтесь бесплатным доступом ко всем интересным функциям приложения.
- Широкий выбор: От новостей и науки до криминальных историй - найдите свой идеальный подкаст.
- Веб-приложение: Воспользуйтесь веб-приложением для просмотра подписок и синхронизации с Android.
- Воспроизведение локальных файлов: Не только подкасты - наслаждайтесь медиафайлами на вашем устройстве.
- Интеллектуальные функции: Изменяйте скорость воспроизведения, обрезайте тишину, управляйте громкостью и многое другое.
- Удобное управление: Плейлисты, приоритеты, таймеры сна - всё для удобства слушателя.
- Автоматизация: Автоматическая загрузка, удаление эпизодов и мощный фильтр.
- Облачная синхронизация: Синхронизируйте подписки и прогресс воспроизведения между устройствами.
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Отзывы о программе Podcast Republic
Admin
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