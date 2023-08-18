Podcast Republic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.8.14b | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,8 Мб
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Погрузитесь в удивительный мир подкастов с Podcast Republic. Приложение предлагает доступ к более чем 2 миллионам подкастов и 500 миллионам эпизодов по всему миру ежедневно. С более чем 4 миллионами загрузок и 90 000 подлинными отзывами.

Основные возможности Podcast Republic:

  • Управление контентом: Организуйте свои подкасты, трансляции онлайн-радио, аудиокниги и новости RSS в одном приложении.
  • Легкий доступ: Наслаждайтесь бесплатным доступом ко всем интересным функциям приложения.
  • Широкий выбор: От новостей и науки до криминальных историй - найдите свой идеальный подкаст.
  • Веб-приложение: Воспользуйтесь веб-приложением для просмотра подписок и синхронизации с Android.
  • Воспроизведение локальных файлов: Не только подкасты - наслаждайтесь медиафайлами на вашем устройстве.
  • Интеллектуальные функции: Изменяйте скорость воспроизведения, обрезайте тишину, управляйте громкостью и многое другое.
  • Удобное управление: Плейлисты, приоритеты, таймеры сна - всё для удобства слушателя.
  • Автоматизация: Автоматическая загрузка, удаление эпизодов и мощный фильтр.
  • Облачная синхронизация: Синхронизируйте подписки и прогресс воспроизведения между устройствами.

 

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Отзывы о программе Podcast Republic

Admin

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