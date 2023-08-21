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SysTools Windows Mail App Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:96,39 Мб
SysTools Windows Mail App Converter скриншот № 1

SysTools Windows Mail App Converter - это мощное программное решение, разработанное специально для преобразования данных из приложения Windows Mail в различные форматы файлов. Независимо от современных технологий, потребность в конвертации данных по-прежнему актуальна, особенно в сфере электронной почты. Это приложение предоставляет надежные и удобные инструменты для выполнения этой задачи.

Главные возможности SysTools Windows Mail App Converter:

  • Преобразование данных Windows Mail: Переводите электронные письма, календари, контакты и вложения из Windows Mail в разнообразные форматы, такие как PST, EML, MSG, PDF и многие другие.
  • Сохранение форматирования: Гарантированное сохранение HTML-форматирования писем после экспорта в PST. Важные детали и структура данных остаются неизменными.
  • Простота использования: Программа автоматически определяет местоположение папки хранения Windows Mail App, облегчая вам процесс подготовки к конвертации.
  • Сохранение встроенных элементов: После экспорта в PST, приложение сохраняет встроенные изображения и гиперссылки ваших сообщений.
  • Разбиение PST: При необходимости, вы можете разделить PST-файл на более мелкие части, облегчая управление данными.
  • Множество режимов просмотра: Просматривайте письма, календари, контакты, вложения и осуществляйте обзор загруженных данных для более точного анализа.
  • Не требуется Outlook: Вы можете использовать это приложение без предварительной установки Microsoft Outlook.

SysTools Windows Mail App Converter предоставляет вам надежный путь для конвертации данных из Windows Mail в форматы, которые лучше подходят для вашей совместимости и потребностей. Независимо от того, требуется ли вам сохранить целостность форматирования или разделить большой PST-файл, это приложение обеспечит вас всем необходимым для успешной конвертации.

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