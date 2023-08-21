SysTools Windows Mail App Converter - это мощное программное решение, разработанное специально для преобразования данных из приложения Windows Mail в различные форматы файлов. Независимо от современных технологий, потребность в конвертации данных по-прежнему актуальна, особенно в сфере электронной почты. Это приложение предоставляет надежные и удобные инструменты для выполнения этой задачи.

Главные возможности SysTools Windows Mail App Converter:

Преобразование данных Windows Mail: Переводите электронные письма, календари, контакты и вложения из Windows Mail в разнообразные форматы, такие как PST, EML, MSG, PDF и многие другие.

Сохранение форматирования: Гарантированное сохранение HTML-форматирования писем после экспорта в PST. Важные детали и структура данных остаются неизменными.

Простота использования: Программа автоматически определяет местоположение папки хранения Windows Mail App, облегчая вам процесс подготовки к конвертации.

Сохранение встроенных элементов: После экспорта в PST, приложение сохраняет встроенные изображения и гиперссылки ваших сообщений.

Разбиение PST: При необходимости, вы можете разделить PST-файл на более мелкие части, облегчая управление данными.

Множество режимов просмотра: Просматривайте письма, календари, контакты, вложения и осуществляйте обзор загруженных данных для более точного анализа.

Не требуется Outlook: Вы можете использовать это приложение без предварительной установки Microsoft Outlook.

SysTools Windows Mail App Converter предоставляет вам надежный путь для конвертации данных из Windows Mail в форматы, которые лучше подходят для вашей совместимости и потребностей. Независимо от того, требуется ли вам сохранить целостность форматирования или разделить большой PST-файл, это приложение обеспечит вас всем необходимым для успешной конвертации.