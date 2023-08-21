SysTools Windows Mail App Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SysTools Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|96,39 Мб
SysTools Windows Mail App Converter - это мощное программное решение, разработанное специально для преобразования данных из приложения Windows Mail в различные форматы файлов. Независимо от современных технологий, потребность в конвертации данных по-прежнему актуальна, особенно в сфере электронной почты. Это приложение предоставляет надежные и удобные инструменты для выполнения этой задачи.
Главные возможности SysTools Windows Mail App Converter:
- Преобразование данных Windows Mail: Переводите электронные письма, календари, контакты и вложения из Windows Mail в разнообразные форматы, такие как PST, EML, MSG, PDF и многие другие.
- Сохранение форматирования: Гарантированное сохранение HTML-форматирования писем после экспорта в PST. Важные детали и структура данных остаются неизменными.
- Простота использования: Программа автоматически определяет местоположение папки хранения Windows Mail App, облегчая вам процесс подготовки к конвертации.
- Сохранение встроенных элементов: После экспорта в PST, приложение сохраняет встроенные изображения и гиперссылки ваших сообщений.
- Разбиение PST: При необходимости, вы можете разделить PST-файл на более мелкие части, облегчая управление данными.
- Множество режимов просмотра: Просматривайте письма, календари, контакты, вложения и осуществляйте обзор загруженных данных для более точного анализа.
- Не требуется Outlook: Вы можете использовать это приложение без предварительной установки Microsoft Outlook.
SysTools Windows Mail App Converter предоставляет вам надежный путь для конвертации данных из Windows Mail в форматы, которые лучше подходят для вашей совместимости и потребностей. Независимо от того, требуется ли вам сохранить целостность форматирования или разделить большой PST-файл, это приложение обеспечит вас всем необходимым для успешной конвертации.
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