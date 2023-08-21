BeamDesign для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5176 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LetsConstruct
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,91 Мб
BeamDesign - это удобное приложение на основе метода конечных элементов (МКЭ), разработанное специально для гражданских инженеров, инженеров-механиков, архитекторов и студентов, которые занимаются проектированием 1D гиперстатических конструкций. С помощью BeamDesign вы сможете вводить и редактировать геометрию, силы, опоры, нагрузки и другие параметры вашей конструкции, а также получать мгновенные результаты расчетов, что значительно ускоряет процесс проектирования.
Основные функции приложения BeamDesign включают:
- Разнообразные виды нагрузок: F, T и Q (прямоугольные и треугольные).
- Возможность устанавливать фиксированные и шарнирные соединения на концах бруса.
- Различные типы опор: Fixed, петли, роликовые и пружинные в любом направлении.
- Возможность навязывания прогибов.
- Добавление и редактирование материалов, необходимых для расчетов.
- Работа с разделами конструкции для более точных расчетов.
- Создание случаев нагрузок и комбинаций нагрузок, включая факторы безопасности.
- Оценка момента, ножниц, напряжений, прогибов, сил реакции и проверка единства.
BeamDesign поможет вам проектировать гиперстатические конструкции более эффективно, обеспечивая точные расчеты и оперативные результаты. Это незаменимый инструмент для тех, кто работает с проектированием конструкций и хочет достичь оптимальных результатов.
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