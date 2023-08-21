BeamDesign для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5176 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,91 Мб
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BeamDesign - это удобное приложение на основе метода конечных элементов (МКЭ), разработанное специально для гражданских инженеров, инженеров-механиков, архитекторов и студентов, которые занимаются проектированием 1D гиперстатических конструкций. С помощью BeamDesign вы сможете вводить и редактировать геометрию, силы, опоры, нагрузки и другие параметры вашей конструкции, а также получать мгновенные результаты расчетов, что значительно ускоряет процесс проектирования.

Основные функции приложения BeamDesign включают:

  • Разнообразные виды нагрузок: F, T и Q (прямоугольные и треугольные).
  • Возможность устанавливать фиксированные и шарнирные соединения на концах бруса.
  • Различные типы опор: Fixed, петли, роликовые и пружинные в любом направлении.
  • Возможность навязывания прогибов.
  • Добавление и редактирование материалов, необходимых для расчетов.
  • Работа с разделами конструкции для более точных расчетов.
  • Создание случаев нагрузок и комбинаций нагрузок, включая факторы безопасности.
  • Оценка момента, ножниц, напряжений, прогибов, сил реакции и проверка единства.

BeamDesign поможет вам проектировать гиперстатические конструкции более эффективно, обеспечивая точные расчеты и оперативные результаты. Это незаменимый инструмент для тех, кто работает с проектированием конструкций и хочет достичь оптимальных результатов.

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