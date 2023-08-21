BeamDesign - это удобное приложение на основе метода конечных элементов (МКЭ), разработанное специально для гражданских инженеров, инженеров-механиков, архитекторов и студентов, которые занимаются проектированием 1D гиперстатических конструкций. С помощью BeamDesign вы сможете вводить и редактировать геометрию, силы, опоры, нагрузки и другие параметры вашей конструкции, а также получать мгновенные результаты расчетов, что значительно ускоряет процесс проектирования.

Основные функции приложения BeamDesign включают:

Разнообразные виды нагрузок: F, T и Q (прямоугольные и треугольные).

Возможность устанавливать фиксированные и шарнирные соединения на концах бруса.

Различные типы опор: Fixed, петли, роликовые и пружинные в любом направлении.

Возможность навязывания прогибов.

Добавление и редактирование материалов, необходимых для расчетов.

Работа с разделами конструкции для более точных расчетов.

Создание случаев нагрузок и комбинаций нагрузок, включая факторы безопасности.

Оценка момента, ножниц, напряжений, прогибов, сил реакции и проверка единства.

BeamDesign поможет вам проектировать гиперстатические конструкции более эффективно, обеспечивая точные расчеты и оперативные результаты. Это незаменимый инструмент для тех, кто работает с проектированием конструкций и хочет достичь оптимальных результатов.