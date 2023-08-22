Essential Office для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PC Assist Software
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84,3 Мб
Essential Office - это идеальное приложение для домашних пользователей, которым не требуются сложные возможности офисных пакетов. Оно обеспечивает базовые функции редактирования документов и электронных таблиц, объединяя несколько инструментов в одно удобное приложение.
Основные возможности Essential Office:
- Полная совместимость с форматами Word и Excel: Вы сможете легко работать с документами и таблицами в привычных форматах.
- Текстовый процессор: Редактируйте тексты, вставляйте рисунки, создавайте таблицы, ссылки и другие элементы документа.
- Редактор электронных таблиц: Создавайте и редактируйте таблицы с удобством, применяйте форматирование и формулы.
- Редактор диаграмм: Создавайте простые двумерные диаграммы для наглядной визуализации данных.
- Встроенный PDF-просмотрщик: Открывайте и просматривайте документы в формате PDF без дополнительных программ.
- Календарь: Организуйте свои встречи и события с помощью встроенного календаря.
Essential Office предоставляет базовые инструменты, необходимые для повседневных задач. Оно идеально подходит для тех, кто хочет быстро и удобно редактировать документы, создавать таблицы и планировать свои дела. Это простое и функциональное приложение, которое позволяет сосредоточиться на основных задачах без лишних сложностей.
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