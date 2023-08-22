Essential Office для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:84,3 Мб
Essential Office скриншот № 1
Essential Office скриншот № 2
Essential Office скриншот № 3
Essential Office скриншот № 4

Essential Office - это идеальное приложение для домашних пользователей, которым не требуются сложные возможности офисных пакетов. Оно обеспечивает базовые функции редактирования документов и электронных таблиц, объединяя несколько инструментов в одно удобное приложение.

Основные возможности Essential Office:

  • Полная совместимость с форматами Word и Excel: Вы сможете легко работать с документами и таблицами в привычных форматах.
  • Текстовый процессор: Редактируйте тексты, вставляйте рисунки, создавайте таблицы, ссылки и другие элементы документа.
  • Редактор электронных таблиц: Создавайте и редактируйте таблицы с удобством, применяйте форматирование и формулы.
  • Редактор диаграмм: Создавайте простые двумерные диаграммы для наглядной визуализации данных.
  • Встроенный PDF-просмотрщик: Открывайте и просматривайте документы в формате PDF без дополнительных программ.
  • Календарь: Организуйте свои встречи и события с помощью встроенного календаря.

Essential Office предоставляет базовые инструменты, необходимые для повседневных задач. Оно идеально подходит для тех, кто хочет быстро и удобно редактировать документы, создавать таблицы и планировать свои дела. Это простое и функциональное приложение, которое позволяет сосредоточиться на основных задачах без лишних сложностей.

ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать Windows OfficeWindows Office 2020.9

Бесплатный полноценный офисный пакет для Windows, позволяющий свободно работать с любыми...

скачать Windows WordWindows Word 2020.10.0

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...

скачать LibreOfficeLibreOffice 7.6.0 fresh / 7.5.5 still

LibreOffice - мощный пакет офисных приложений, включающий в себя все самые необходимые...

скачать AtomAtom 1.63.1

Atom - кроссплатформенный текстовый редактор с открытым исходным кодом и поддержкой...

скачать OpenOffice.orgOpenOffice.org 4.1.14 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...

Отзывы о программе Essential Office

Admin

Отзывов о программе Essential Office 2.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв