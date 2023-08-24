Video Downloader Accelerator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VDA
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,46 Мб
Video Downloader Accelerator - это удобная утилита для настольных компьютеров, которая облегчит процесс загрузки и сохранения ваших любимых видеороликов из Интернета. Для тех, кто часто скачивает клипы, эта программа станет незаменимым дополнением к вашему арсеналу программного обеспечения.
Простота использования является одним из ключевых преимуществ Video Downloader Accelerator. Вам всего лишь нужно вставить URL-адрес видео или списка воспроизведения, выбрать желаемое качество загрузки, и программа справится с остальным. Она поддерживает множество популярных видеоплатформ, включая YouTube, TikTok и Vimeo, обеспечивая надежную загрузку с различных источников.
Выбор качества загружаемого контента предлагает широкий спектр разрешений, а также возможность загрузки только звукового сопровождения роликов. Это особенно удобно, если вы хотите загрузить музыкальные видеоклипы или другой аудиоконтент.
Библиотека для загруженных файлов позволяет легко организовать и воспроизводить ваши загруженные клипы. Программа также поддерживает автоматическое конвертирование файлов для обеспечения совместимости с различными устройствами, включая устройства iOS и формат WebM.
В целом, Video Downloader Accelerator - это удобный инструмент для загрузки видеоконтента, который облегчит вам процесс сохранения и организации медиаматериалов из Интернета.
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...
Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения...
Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...
Internet Download Manager 6.41 build 15
Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные...
Отзывы о программе Video Downloader Accelerator
Admin
Отзывов о программе Video Downloader Accelerator 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...