FunEasyLearn для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:107,13 Мб
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FunEasyLearn - бесплатное оффлайн приложение, которое поможет вам изучать английский, испанский, немецкий, китайский, французский и другие 29 языков. Позволяет в игровой форме освоить навыки чтения, письма и разговорной речи на иностранном языке. Познакомьтесь с самыми обширными курсами изучения иностранных языков, где легко овладеть правилами чтения, запомнить необходимые слова и наиболее употребляемые фразы.

Приложение FunEasyLearn также является словарем, включающим алфавит, множество слов и разговорник. Вы можете изучать и играть в оффлайн-режиме. Изучайте все, что вам интересно, без ограничений по прогрессу или завершению уроков.

Основные возможности приложения FunEasyLearn:

  • Овладейте правилами чтения исключений для любого языка.
  • Богатый словарный запас, включающий существительные, глаголы, прилагательные и другие, разделенные на темы и подтемы.
  • Часто используемые фразы, разделенные на темы и подтемы, для ежедневного общения и путешествий.
  • Приложение разработано на основе научных исследований, чтобы помочь вам быстрее запомнить слова и фразы.
  • Наличие эффективной системы обучения, которая улучшит ваши навыки чтения, письма, аудирования и разговорной речи.
  • Отслеживайте свой прогресс, зарабатывайте награды и используйте их для получения бесплатной подписки.
  • Повторяйте материал, который вы изучили, и проходите экзамены, чтобы быть лидером в рейтинге пользователей FunEasyLearn.

В общем, FunEasyLearn - это отличное приложение для изучения английского, испанского, немецкого, китайского, французского и др. языков. С помощью этого приложения вы легко освоите чтение, письмо и разговорную речь на иностранном языке. Оно предлагает богатый словарный запас, часто используемые фразы и уникальную систему изучения, основанную на научных исследованиях. FunEasyLearn позволяет изучать 34 языка, и вы можете использовать его с 62 родными языками. Отслеживайте свой прогресс, зарабатывайте награды и улучшайте свои навыки с FunEasyLearn, легко общаясь на иностранном языке в любой стране мира.

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