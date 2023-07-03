FunEasyLearn для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FunEasyLearn
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|107,13 Мб
FunEasyLearn - бесплатное оффлайн приложение, которое поможет вам изучать английский, испанский, немецкий, китайский, французский и другие 29 языков. Позволяет в игровой форме освоить навыки чтения, письма и разговорной речи на иностранном языке. Познакомьтесь с самыми обширными курсами изучения иностранных языков, где легко овладеть правилами чтения, запомнить необходимые слова и наиболее употребляемые фразы.
Приложение FunEasyLearn также является словарем, включающим алфавит, множество слов и разговорник. Вы можете изучать и играть в оффлайн-режиме. Изучайте все, что вам интересно, без ограничений по прогрессу или завершению уроков.
Основные возможности приложения FunEasyLearn:
- Овладейте правилами чтения исключений для любого языка.
- Богатый словарный запас, включающий существительные, глаголы, прилагательные и другие, разделенные на темы и подтемы.
- Часто используемые фразы, разделенные на темы и подтемы, для ежедневного общения и путешествий.
- Приложение разработано на основе научных исследований, чтобы помочь вам быстрее запомнить слова и фразы.
- Наличие эффективной системы обучения, которая улучшит ваши навыки чтения, письма, аудирования и разговорной речи.
- Отслеживайте свой прогресс, зарабатывайте награды и используйте их для получения бесплатной подписки.
- Повторяйте материал, который вы изучили, и проходите экзамены, чтобы быть лидером в рейтинге пользователей FunEasyLearn.
В общем, FunEasyLearn - это отличное приложение для изучения английского, испанского, немецкого, китайского, французского и др. языков. С помощью этого приложения вы легко освоите чтение, письмо и разговорную речь на иностранном языке. Оно предлагает богатый словарный запас, часто используемые фразы и уникальную систему изучения, основанную на научных исследованиях. FunEasyLearn позволяет изучать 34 языка, и вы можете использовать его с 62 родными языками. Отслеживайте свой прогресс, зарабатывайте награды и улучшайте свои навыки с FunEasyLearn, легко общаясь на иностранном языке в любой стране мира.
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