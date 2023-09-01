Asus Fan Control для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Karmel0x
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|424 Кб
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Asus Fan Control - это полезное приложение для пользователей ноутбуков ASUS, которые сталкиваются с проблемами перегрева. Это приложение позволяет вам контролировать работу вентиляторов вручную, что особенно актуально, если ваш ноутбук не имеет функций Fan Profile или AI Cooling, как в новых моделях ASUS.
Основные возможности Asus Fan Control:
- Удобный интерфейс: Приложение предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, где вы можете видеть текущую скорость вращения вентиляторов и регулировать их работу.
- Профессиональный контроль: С помощью ползунка вы можете вручную настраивать скорость вентиляторов, что позволяет поддерживать оптимальную температуру и избегать перегрева.
- Совместимость: Приложение было протестировано на ASUS VivoBook 15 X512FL и, возможно, совместимо с другими аналогичными устройствами ASUS.
Asus Fan Control помогает вам управлять температурой вашего ноутбука, повышая производительность и продлевая срок службы устройства. Берите ситуацию под контроль и избегайте проблем, связанных с перегревом.
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