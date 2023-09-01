Asus Fan Control для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:v1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:424 Кб
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Asus Fan Control скриншот № 1

Asus Fan Control - это полезное приложение для пользователей ноутбуков ASUS, которые сталкиваются с проблемами перегрева. Это приложение позволяет вам контролировать работу вентиляторов вручную, что особенно актуально, если ваш ноутбук не имеет функций Fan Profile или AI Cooling, как в новых моделях ASUS.

Основные возможности Asus Fan Control:

  • Удобный интерфейс: Приложение предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, где вы можете видеть текущую скорость вращения вентиляторов и регулировать их работу.
  • Профессиональный контроль: С помощью ползунка вы можете вручную настраивать скорость вентиляторов, что позволяет поддерживать оптимальную температуру и избегать перегрева.
  • Совместимость: Приложение было протестировано на ASUS VivoBook 15 X512FL и, возможно, совместимо с другими аналогичными устройствами ASUS.

Asus Fan Control помогает вам управлять температурой вашего ноутбука, повышая производительность и продлевая срок службы устройства. Берите ситуацию под контроль и избегайте проблем, связанных с перегревом.

Примечание! Утилита была протестирована на ASUS VivoBook 15 X512FL, но велика вероятность, что она совместима и с другими подобными устройствами ASUS. С ноутбуками других производителей она не работает.
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