SkyPortal - это уникальное приложение-планетарий, которое раскрывает чудеса ночного неба перед вами. Погрузитесь в увлекательный мир астрономии с более чем 120 000 звёздами, 200 звёздными скоплениями, туманностями, галактиками и даже астероидами, кометами и спутниками, включая МКС. С помощью совместимого телескопа Celestron, вы сможете наблюдать за ними с невероятной детализацией.

Основные возможности SkyPortal:

Планирование наблюдений: Создавайте персональные сеансы наблюдений с настраиваемыми списками лучших объектов, доступных в вашей местности. Никогда не упустите важное астрономическое событие.

Симуляция неба: Путешествуйте во времени и пространстве с возможностью увидеть ночное небо на 100 лет вперёд или назад. Синхронизируйте приложение с реальным положением звёзд с помощью компаса.

Управление телескопом: Подключите свой телескоп Celestron по Wi-Fi и воспользуйтесь SkyAlign™ для мгновенной идентификации и наведения на объекты. Продвинутое моделирование монтировки обеспечивает точное наведение.

Астрономическая энциклопедия: Узнайте больше о сотнях небесных объектов благодаря подробным описаниям.

Астрофотографии и аудио повествование: Разглядывайте сотни астрономических фотографий и слушайте более 4 часов аудио-комментариев, чтобы углубить свой опыт.

В общем приложение SkyPortal - ваш надёжный спутник в мире астрономии, благодаря которому можно с легкостью исследовать ночное небо и открывать его тайны.