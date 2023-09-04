SkyPortal для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,17 Мб
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SkyPortal - это уникальное приложение-планетарий, которое раскрывает чудеса ночного неба перед вами. Погрузитесь в увлекательный мир астрономии с более чем 120 000 звёздами, 200 звёздными скоплениями, туманностями, галактиками и даже астероидами, кометами и спутниками, включая МКС. С помощью совместимого телескопа Celestron, вы сможете наблюдать за ними с невероятной детализацией.

Основные возможности SkyPortal:

  • Планирование наблюдений: Создавайте персональные сеансы наблюдений с настраиваемыми списками лучших объектов, доступных в вашей местности. Никогда не упустите важное астрономическое событие.
  • Симуляция неба: Путешествуйте во времени и пространстве с возможностью увидеть ночное небо на 100 лет вперёд или назад. Синхронизируйте приложение с реальным положением звёзд с помощью компаса.
  • Управление телескопом: Подключите свой телескоп Celestron по Wi-Fi и воспользуйтесь SkyAlign™ для мгновенной идентификации и наведения на объекты. Продвинутое моделирование монтировки обеспечивает точное наведение.
  • Астрономическая энциклопедия: Узнайте больше о сотнях небесных объектов благодаря подробным описаниям.
  • Астрофотографии и аудио повествование: Разглядывайте сотни астрономических фотографий и слушайте более 4 часов аудио-комментариев, чтобы углубить свой опыт.

В общем приложение SkyPortal - ваш надёжный спутник в мире астрономии, благодаря которому можно с легкостью исследовать ночное небо и открывать его тайны.

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