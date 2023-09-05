PikaTorrent для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:103,41 Мб
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PikaTorrent - современное, простое, удобное и шустрое BitTorrent-приложение. Несмотря на иногда сомнительную репутацию торрентов, PikaTorrent предоставляет удобство и эффективность, которые вы ожидаете от современного BitTorrent-клиента с открытым исходным кодом.

Основные возможности PikaTorrent:

  • Интуитивный графический интерфейс: Управляйте вашими торрентами с легкостью. Добавьте новые торренты через magnet-ссылки или выберите файлы для загрузки.
  • Контроль доступа: Решайте, кто может получить доступ к вашим общим файлам. Выберите, с кем делиться контентом - только с определенными пользователями или всеми через прямые ссылки.
  • Управление файлами: Если у вас много загрузок одновременно, установите метки и используйте функцию поиска, чтобы быстро найти нужный торрент.
  • Удаленное управление: С приложением-компаньоном для Android вы можете контролировать процесс даже находясь вдали от компьютера. Не нужно настраивать сложные порты или регистрироваться.

В общем, PikaTorrent - это ваш надежный партнер для скачивания и управления торрентами. Забудьте о сложностях, наслаждайтесь простотой и эффективностью загрузок больших файлов.
 

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