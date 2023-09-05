PikaTorrent для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Geoffrey Bonneville
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|103,41 Мб
|СКАЧАТЬ
PikaTorrent - современное, простое, удобное и шустрое BitTorrent-приложение. Несмотря на иногда сомнительную репутацию торрентов, PikaTorrent предоставляет удобство и эффективность, которые вы ожидаете от современного BitTorrent-клиента с открытым исходным кодом.
Основные возможности PikaTorrent:
- Интуитивный графический интерфейс: Управляйте вашими торрентами с легкостью. Добавьте новые торренты через magnet-ссылки или выберите файлы для загрузки.
- Контроль доступа: Решайте, кто может получить доступ к вашим общим файлам. Выберите, с кем делиться контентом - только с определенными пользователями или всеми через прямые ссылки.
- Управление файлами: Если у вас много загрузок одновременно, установите метки и используйте функцию поиска, чтобы быстро найти нужный торрент.
- Удаленное управление: С приложением-компаньоном для Android вы можете контролировать процесс даже находясь вдали от компьютера. Не нужно настраивать сложные порты или регистрироваться.
В общем, PikaTorrent - это ваш надежный партнер для скачивания и управления торрентами. Забудьте о сложностях, наслаждайтесь простотой и эффективностью загрузок больших файлов.
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