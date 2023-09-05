PikaTorrent - современное, простое, удобное и шустрое BitTorrent-приложение. Несмотря на иногда сомнительную репутацию торрентов, PikaTorrent предоставляет удобство и эффективность, которые вы ожидаете от современного BitTorrent-клиента с открытым исходным кодом.

Основные возможности PikaTorrent:

Интуитивный графический интерфейс: Управляйте вашими торрентами с легкостью. Добавьте новые торренты через magnet-ссылки или выберите файлы для загрузки.

Контроль доступа: Решайте, кто может получить доступ к вашим общим файлам. Выберите, с кем делиться контентом - только с определенными пользователями или всеми через прямые ссылки.

Управление файлами: Если у вас много загрузок одновременно, установите метки и используйте функцию поиска, чтобы быстро найти нужный торрент.

Удаленное управление: С приложением-компаньоном для Android вы можете контролировать процесс даже находясь вдали от компьютера. Не нужно настраивать сложные порты или регистрироваться.

В общем, PikaTorrent - это ваш надежный партнер для скачивания и управления торрентами. Забудьте о сложностях, наслаждайтесь простотой и эффективностью загрузок больших файлов.

