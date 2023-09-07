ExplorerPatcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22621.1992.56.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Valentin Radu
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|1,77 Мб
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ExplorerPatcher - это бесплатное и многофункциональное приложение, созданное для оптимизации и настройки операционной системы Windows, независимо от того, работаете ли вы на Windows 11 или Windows 10.
Основные возможности ExplorerPatcher:
- Пользовательский дизайн панели задач: Выберите стиль панели задач, который соответствует вашим потребностям, с поддержкой ярлыков, маленьких значков и обширных настроек.
- Контроль над контекстным меню: Отключите ненужные пункты контекстного меню в Проводнике файлов и командную строку.
- Настройка "Пуск": Переключитесь на стандартное меню "Пуск" для всех приложений, настройте количество отображаемых приложений и многое другое.
- Улучшенное управление окнами: Персонализируйте переключатель окон Alt-Tab под Windows 11, Windows 10 с разнообразными опциями настройки.
Помимо этого, ExplorerPatcher предоставляет ряд усовершенствований для повседневного использования операционной системы:
- Пользовательский интерфейс: Меню в трее и элементы взаимодействия адаптируются к стилю Windows, обеспечивая удобство использования.
- Управление сетью: Выберите действия для левого и правого клика по значку сети.
- Возврат к поисковой строке Windows 7: Вернитесь к знакомой поисковой строке в Проводнике файлов или полностью отключите интегрированный поиск Windows.
- Классическая тема без сбоев: Отключите иммерсивные меню и воспользуйтесь средствами защиты для запуска классической темы без проблем.
ExplorerPatcher - это инструмент, который дарит вам контроль над вашей операционной системой, делая ее более удобной и эффективной. Улучшайте ваш опыт работы с Windows и настраивайте его под свои потребности.
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