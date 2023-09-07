ExplorerPatcher - это бесплатное и многофункциональное приложение, созданное для оптимизации и настройки операционной системы Windows, независимо от того, работаете ли вы на Windows 11 или Windows 10.

Основные возможности ExplorerPatcher:

Пользовательский дизайн панели задач: Выберите стиль панели задач, который соответствует вашим потребностям, с поддержкой ярлыков, маленьких значков и обширных настроек.

Контроль над контекстным меню: Отключите ненужные пункты контекстного меню в Проводнике файлов и командную строку.

Настройка "Пуск": Переключитесь на стандартное меню "Пуск" для всех приложений, настройте количество отображаемых приложений и многое другое.

Улучшенное управление окнами: Персонализируйте переключатель окон Alt-Tab под Windows 11, Windows 10 с разнообразными опциями настройки.

Помимо этого, ExplorerPatcher предоставляет ряд усовершенствований для повседневного использования операционной системы:

Пользовательский интерфейс: Меню в трее и элементы взаимодействия адаптируются к стилю Windows, обеспечивая удобство использования.

Управление сетью: Выберите действия для левого и правого клика по значку сети.

Возврат к поисковой строке Windows 7: Вернитесь к знакомой поисковой строке в Проводнике файлов или полностью отключите интегрированный поиск Windows.

Классическая тема без сбоев: Отключите иммерсивные меню и воспользуйтесь средствами защиты для запуска классической темы без проблем.

ExplorerPatcher - это инструмент, который дарит вам контроль над вашей операционной системой, делая ее более удобной и эффективной. Улучшайте ваш опыт работы с Windows и настраивайте его под свои потребности.