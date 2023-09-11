Reading Diary для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,71 Мб
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Reading Diary - это приложение для управления книгами, которое поможет вам организовать вашу библиотеку и сделать чтение более приятным и удобным.

Основные функции приложения Reading Diary:

  • Добавление книг: Легко добавляйте книги в вашу библиотеку, сканируя их штрих-код или вводя информацию вручную. Вы также можете найти книги по ISBN, автору или названию.
  • Управление информацией: Заполняйте детальную информацию о каждой книге, включая автора, название, ISBN, категорию, формат (твердая обложка, мягкая обложка, электронная книга, аудиокнига), дату добавления и начала чтения, а также отмечайте, завершили ли вы ее чтение или бросили.
  • Визуализация обложек: Просматривайте обложки книг для более наглядного представления вашей библиотеки.
  • Делитесь информацией: Легко делись информацией о книгах с друзьями, включая автора, название и ссылку на книгу, если она доступна онлайн.
  • Фильтрация и сортировка: Организуйте свою библиотеку, фильтруя книги по статусу чтения, автору, категории и формату. Сортируйте книги по различным параметрам.
  • Синхронизация на всех устройствах: Создайте учетную запись и синхронизируйте вашу библиотеку между всеми вашими устройствами.
  • Резервное копирование и восстановление: Важные данные всегда в сохранности с возможностью резервного копирования и восстановления из файла JSON.
  • Темы оформления: Выбирайте между дневной и ночной темами в зависимости от ваших предпочтений.
  • Дополнительные сведения: Добавляйте информацию о праве собственности, книжной полке, собственных тегах, количестве страниц или времени на чтение (Premium-версия).
  • Расширенная фильтрация: Фильтруйте книги по владельцу, книжной полке и тегам для более детальной организации (Premium-версия).
  • Статистика чтения: Просматривайте статистику о вашем чтении (Premium-версия).
  • Делитесь с друзьями: Делитесь статистикой и списком желаний с друзьями, чтобы вдохновлять и быть в курсе литературных новинок (Premium-версия).
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