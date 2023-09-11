Reading Diary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zdenek Skrobak
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Reading Diary - это приложение для управления книгами, которое поможет вам организовать вашу библиотеку и сделать чтение более приятным и удобным.
Основные функции приложения Reading Diary:
- Добавление книг: Легко добавляйте книги в вашу библиотеку, сканируя их штрих-код или вводя информацию вручную. Вы также можете найти книги по ISBN, автору или названию.
- Управление информацией: Заполняйте детальную информацию о каждой книге, включая автора, название, ISBN, категорию, формат (твердая обложка, мягкая обложка, электронная книга, аудиокнига), дату добавления и начала чтения, а также отмечайте, завершили ли вы ее чтение или бросили.
- Визуализация обложек: Просматривайте обложки книг для более наглядного представления вашей библиотеки.
- Делитесь информацией: Легко делись информацией о книгах с друзьями, включая автора, название и ссылку на книгу, если она доступна онлайн.
- Фильтрация и сортировка: Организуйте свою библиотеку, фильтруя книги по статусу чтения, автору, категории и формату. Сортируйте книги по различным параметрам.
- Синхронизация на всех устройствах: Создайте учетную запись и синхронизируйте вашу библиотеку между всеми вашими устройствами.
- Резервное копирование и восстановление: Важные данные всегда в сохранности с возможностью резервного копирования и восстановления из файла JSON.
- Темы оформления: Выбирайте между дневной и ночной темами в зависимости от ваших предпочтений.
- Дополнительные сведения: Добавляйте информацию о праве собственности, книжной полке, собственных тегах, количестве страниц или времени на чтение (Premium-версия).
- Расширенная фильтрация: Фильтруйте книги по владельцу, книжной полке и тегам для более детальной организации (Premium-версия).
- Статистика чтения: Просматривайте статистику о вашем чтении (Premium-версия).
- Делитесь с друзьями: Делитесь статистикой и списком желаний с друзьями, чтобы вдохновлять и быть в курсе литературных новинок (Premium-версия).
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