DeskFX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,21 Мб
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DeskFX Audio Enhancer - это мощное приложение, которое преобразует звук, проходящий через ваши колонки и наушники, позволяя вам наслаждаться музыкой и аудио с максимальным комфортом. С его помощью вы можете настроить звуковые эффекты, улучшающие качество аудио, воспроизводимого на вашем компьютере и наушниках. DeskFX разработан с упором на интуитивную понятность, делая процесс настройки звука доступным для всех.
Основные возможности DeskFX Audio Enhancer:
- Аудиоэффекты: DeskFX предлагает широкий спектр аудиоэффектов, включая эквализацию, усиление, реверберацию, хорус, вау-вау, вибрато, тремоло и многие другие. Вы можете легко настроить эти эффекты, чтобы создавать уникальное звучание.
- Усиление низких частот: Усилите низкие частоты в музыке, чтобы получить глубокий и насыщенный звук.
- Разные режимы эквалайзера: Переключайтесь между режимами визуального, графического или параметрического эквалайзера, чтобы точно настроить звучание под ваши предпочтения.
- Создание индивидуальных звуковых впечатлений: DeskFX позволяет вам создавать сложные и уникальные звуковые настройки, которые соответствуют вашим условиям прослушивания.
- Оптимизация звука: Улучшайте качество музыки, воспроизводимой через колонки компьютера или наушники, с помощью различных аудиоэффектов и эквализации.
- Гибкое управление: DeskFX предлагает мощные и гибкие возможности управления звуком в колонках, позволяя вам точно настроить звучание.
- Подавление шумов: С приложением DeskFX вы можете подавлять нежелательные шумы с помощью живых фильтров низких и высоких частот.
- Наложение неограниченных эффектов: Применяйте неограниченное количество аудиоэффектов, чтобы создавать свой собственный уникальный звук.
- Эквализация помещения: Для идеального звучания вы можете настраивать эквализацию звука в вашем помещении.
- 20-полосный общесистемный эквалайзер: DeskFX предоставляет мощный общесистемный эквалайзер с 20 полосами для точной настройки звука.
- Низкая задержка и низкое потребление процессора: Приложение обладает низкой задержкой и эффективно использует ресурсы процессора, что делает его идеальным для использования в приложениях для прямой трансляции.
- Интуитивный интерфейс: Интуитивно понятный интерфейс DeskFX позволяет легко настраивать звуковые эффекты даже новичкам.
- Совместимость: DeskFX работает со множеством приложений, включая Spotify, Pandora, YouTube, онлайн ТВ, фильмы, игры и многое другое.
В целом, DeskFX - это ваш ключ к улучшенному звучанию, позволяющий создавать идеальные звуковые настройки и наслаждаться музыкой и аудио с максимальным комфортом.
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