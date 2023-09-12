Clime: Прогноз погоды и Радар - это удобное приложение для вашего устройства, которое поможет вам всегда быть в курсе погодных изменений. Детальный прогноз погоды включает в себя погоду на сегодня и на 7 дней вперед, текущую, максимальную и минимальную температуру, давление, влажность, скорость и направление ветра, видимость, точку росы, вероятность осадков и количество осадков на сегодня, время рассвета и заката, а также сведения о погоде в порядке ожидаемой интенсивности погодных явлений.

Главные возможности приложения Clime: Прогноз погоды и Радар:

Точный прогноз погоды: Clime предоставляет вам точный прогноз погоды для вашей текущей локации. Теперь вы всегда будете знать, какая погода ожидается.

Карты осадков и температуры: Приложение предоставляет визуальные карты с прогнозом осадков и температуры на ближайшие 24 часа. Это поможет вам лучше спланировать свой день, зная, что вас ожидает.

Облачный покров: Clime также предлагает карту "Облачного покрова", на которой вы можете увидеть вид на облака со спутника. Это дополнительное средство для прогнозирования погоды.

Множество локаций: Возможность сохранить несколько локаций в приложении, что делает переключение между ними максимально удобным.

Погода в мире: Позволяет следить за актуальными погодными условиями в разных частях планеты. Информативные иконки покажут вам температуру в разных уголках мира.

Возможность настроить карты по своему вкусу: фон, прозрачность, скорость и количество кадров.

В общем, Clime: Прогноз погоды и Радар - ваш надежный спутник для всегда актуальной информации о погоде. Метеорологический радар в реальном времени доступен для множества локаций и позволяет отслеживать дождь, снег и смешанные осадки на интерактивной карте в высоком разрешении и ярких цветах.