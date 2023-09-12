Clime для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.69.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Clime Weather Service
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61,76 Мб
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Clime: Прогноз погоды и Радар - это удобное приложение для вашего устройства, которое поможет вам всегда быть в курсе погодных изменений. Детальный прогноз погоды включает в себя погоду на сегодня и на 7 дней вперед, текущую, максимальную и минимальную температуру, давление, влажность, скорость и направление ветра, видимость, точку росы, вероятность осадков и количество осадков на сегодня, время рассвета и заката, а также сведения о погоде в порядке ожидаемой интенсивности погодных явлений.
Главные возможности приложения Clime: Прогноз погоды и Радар:
- Точный прогноз погоды: Clime предоставляет вам точный прогноз погоды для вашей текущей локации. Теперь вы всегда будете знать, какая погода ожидается.
- Карты осадков и температуры: Приложение предоставляет визуальные карты с прогнозом осадков и температуры на ближайшие 24 часа. Это поможет вам лучше спланировать свой день, зная, что вас ожидает.
- Облачный покров: Clime также предлагает карту "Облачного покрова", на которой вы можете увидеть вид на облака со спутника. Это дополнительное средство для прогнозирования погоды.
- Множество локаций: Возможность сохранить несколько локаций в приложении, что делает переключение между ними максимально удобным.
- Погода в мире: Позволяет следить за актуальными погодными условиями в разных частях планеты. Информативные иконки покажут вам температуру в разных уголках мира.
- Возможность настроить карты по своему вкусу: фон, прозрачность, скорость и количество кадров.
В общем, Clime: Прогноз погоды и Радар - ваш надежный спутник для всегда актуальной информации о погоде. Метеорологический радар в реальном времени доступен для множества локаций и позволяет отслеживать дождь, снег и смешанные осадки на интерактивной карте в высоком разрешении и ярких цветах.
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